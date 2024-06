L’estate è finalmente arrivata, con oggi inizia anche il primo fine settimana della stagione estiva. I segni zodiacali più fortunati dell’estate son ben cinque, e uno di questi segni inizierà a vivere un pizzico di fortuna in amore già da questo fine settimana.

C’è chi è ancora alla ricerca della sua dolce metà, chi invece ha appena messo fine ad un capitolo importante della propria vita. Oppure chi è in crisi con il proprio partner e non sa come venirne a capo.

Insomma, se fai parte di questi tre segni zodiacali, probabilmente questo fine settimana potresti trovare una risposta e soprattutto tanta fortuna. Apri bene gli occhi e soprattutto il cuore…

I segni zodiacali più fortunati del fine settimana in amore

Grazie a Venere e Mercurio che entrano nel segno d’acqua del Cancro, i seni d’acqua trovano un po’ di pace e la giusta serenità per affrontare il fine settimana. Sono proprio loro i 3 segni più fortunati in amore nel weekend, Cancro, Pesci e Scorpione devono prepararsi a vivere un fine settimana fatto di romanticismo e passione.

Nonostante tu, scorpione, sia sempre abbastanza serio e a volte anche diffidente, questo fine settimana prenderà il sopravvento il tuo lato romantico (ebbene sì, anche se situato molto in fondo, esiste eccome). Potrai dichiararti alla persona che ami o semplicemente prenderti cura della tua dolce metà con frasi sdolcinate e attenzioni che probabilmente non riuscivi a dare più da diverso tempo!

Stesso discorso per il segno dei Pesci, ti sentirai molto più leggero e in pace con te stesso, situazione che ti spingerà a comportarti con amore e affetto nei confronti delle persone che hai attorno a cui vuoi un bene infinito. La fortuna in amore ti ripagherà, non temere! E’ arrivata, finalmente, il tuo momento.

Sarà che il tuo compleanno è alle porte, saranno le belle giornate di sole, ma questo è decisamente il tuo fine settimana! Cancro, la fortuna ti sorride appieno e chi sei tu per non fartela sfuggire?! Dichiarati alla persona che ami, fai gesti d’amore che hai sempre voluto fare e che hai sempre evitato, insomma tutto questa volta potrebbe andare per il verso giusto.

Il weekend potrebbe farsi ancora più interessante con una fuga romantica in Toscana. Opta per queste mete e il romanticismo sarà protagonista del tuo fine settimana non male vero!