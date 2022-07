Sei in buona salute mentale? [TEST]

Sei in buona salute mentale? La risposta più ovvia, che la maggior parte delle persone sono portate a dare d’istinto, è “certo”, ma quanto è davvero ottimo il nostro livello di salute mentale? Perché spesso ci sono sintomi e segnali che ignoriamo, piccoli e grandi problemi e anomalie che facciamo finta di non vedere. Se non hai paura di mettere alla prova la tua lucidità e serenità psicologica, che ne dici di provare a cimentarti in questo facile, veloce e divertente test? Niente auto diagnosi approssimative, ma solo un indizio per capire come stai, per cominciare a sospettare o stare davvero tranquillo. Che aspetti? Prova a fare il test e scopri se sei in buona salute mentale o meno!