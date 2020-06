1 di 6

Comunemente conosciute come perdite marroni, queste perdite vaginali di sangue scuro non sono di tipo mestruale, ma si possono verificare sia nel periodo intramestruale – tra un ciclo e l’altro, spesso in concomitanza con l’ovulazione, per intenderci – che poco prima delle mestruazioni stesse, ma anche durante la prima fase di una gravidanza. Queste perdite vaginali, vere e proprie macchie marroni, sono anche dette spotting: si tratta di un termine usato dai ginecologi per definire il fenomeno delle perdite scure. Le cause delle perdite marroncine possono variare a seconda dell’origine ma, nella maggior parte dei casi, non sono tali da far preoccupare, sebbene non vadano sottovalutate. Scopriamo cosa sono le perdite marroni e quando ci dobbiamo preoccupare.