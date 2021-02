1 di 4

Foto Unsplash | Jan Sedivy

Riuscire a perdere 5 kg in poco tempo non è affatto facile ma, con una dieta corretta e soprattutto con una attività fisica costante, potete sicuramente ottenere dei buoni risultati. Ricordate che per dimagrire e mantenere il proprio peso è fondamentale mangiare sano e non saltare i pasti, altrimenti rischiate di rimanere senza forze e di rallentare anche il metabolismo. Oltre ad essere dannoso, questi comportamenti non fanno altro che portarci a mangiare di più e in modo disordinato. Alcuni cibi come carne, pesce, uova, alcuni tipi di frutta e verdura e il caffè, se combinati in modo corretto, possono permetterci di dimagrire più velocemente.

Perdere 5 kg in una settimana non è affatto sano, quindi prendetevi più tempo possibile per levare i chili di troppo e soprattutto sentite il parere di un medico prima di iniziare una dieta dimagrante. Per poter perdere peso velocemente è fondamentale, quindi, seguire un buon programma alimentare: vi suggeriamo una dieta settimanale per perdere 5 kg in poco tempo!