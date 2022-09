Le razze di cani più affettuosi: la classifica

Foto Shutterstock | Olena Yakobchuk

Quali sono le razze di cani più affettuosi? Siete curiosi di scoprire la classifica? Esistono, effettivamente, razze più docili di altre? Se avete preso la decisione di adottare un peloso a quattro zampe e siete convinti al cento per cento, state facendo sicuramente la scelta giusta: un cane ti cambia, infatti, la vita in meglio e sa dare amore incondizionato al proprio genitore umano e alla propria famiglia. Gli animali domestici sono un toccasana per la famiglia.

Ovviamente, è opportuno ricordare che non si tratta di peluche, ma di esseri viventi che hanno bisogno – come tutti gli altri membri della famiglia – di attenzioni e cure e, quindi, di visite dal veterinario, cibo, acqua, accessori, passeggiate, giochi, coccole e molte altre cose, proprio come un bambino. Ad ogni modo, il cane è il migliore amico dell’uomo.

Quali sono, ad esempio, le razze più coccolone e tranquille? Esistono diverse razze di cani molto più tranquilli rispetto ai loro colleghi, ideali se amate la pace e la serenità. Ecco una classifica che vi mostra quali sono e le loro caratteristiche.

Golden Retriever: cani affettuosi e giocherelloni

I Golden Retriever sono cani affettuosi e giocherelloni, nonché dalla personalità amichevole: si tratta, infatti, di cani intelligenti, attenti, premurosi e dalla pazienza incredibile, oltre che caratterizzati da un’estrema gentilezza nei modi e nel muoversi. Questi cani sono di taglia medio-grande e, non a caso, sono spesso utilizzati per la pet therapy. Hanno bisogno di molta attività fisica, perciò sono i compagni di giochi perfetti per i bambini. Come temperamento, questi cani sono molto simili ai Labrador e formano dei forti legami con la propria famiglia, proprio come loro.

Alano Tedesco: dimensioni e affetto esagerati

Altre dolci razze di cani? Nonostante le dimensioni, l’Alano Tedesco può essere classificato tra le razze più docili e affettuose per la sua indole tranquilla e molto buona: è, infatti, un animale affettuosissimo, che lo rende la compagnia ideale per i bambini. Il consiglio – che vale, assolutamente, per tutti i cani – è quello di intraprendere un percorso di addestramento insieme, così da conoscervi meglio, divertirvi insieme, rafforzare il vostro rapporto e iniziare a parlare una lingua comune: quella dell’amore.

Labrador Retriever, una razza socievole

Dopo aver nominato il Golden Retriever, è impossibile non inserire nella lista dei cani dolci e affettuosi il Labrador Retriever: questo cane ha, infatti, un’indole perfetta per accompagnarsi a un bambino e in famiglia, in generale. Il motivo? È un cane molto dolce, affettuoso, protettivo, di buon temperamento, intelligente ed estremamente socievole e giocoso. E, poi, da cuccioli – come tutti gli altri cani, del resto – sono bellissimi!

Barboncino, piccola taglia e immensa dolcezza

State cercando dei cani affettuosi di piccola taglia? I barboncini sono piccoli, gentili, intelligenti, giocosi e fedeli: è molto difficile e raro che un barboncino perda la pazienza e questa sua caratteristica lo rende il compagno di giochi ideale dei bambini più pestiferi e vivaci. Ricordate sempre, però, che è opportuno educare i propri figli, insegnando loro il rispetto verso gli animali, così da ottenere una sana e lunga convivenza.

Il grande e buono Terranova

Tra le razze di cani particolarmente coccoloni, c’è il coraggioso e intelligente Terranova: si tratta di un esemplare docile, spesso impiegato nella pratica del salvataggio in acqua. Nonostante il suo formato – proprio come l’alano tedesco – è un animale delicato che nutre una passione smisurata per i bambini e per la propria famiglia, oltre ad essere molto calmo, coccolone e anche un po’ pigro.

I Vizsla cuccioli nobili e vivaci

Amate i cani da impazzire? I Vizsla sono i cani più delicati e affettuosi che potrete trovare in circolazione e vi ruberanno il cuore: si tratta di un cane non solo bello, ma anche dotato di portamento nobile e vivace. Questa razza è particolarmente ideale per bambini e ragazzini molto energici e anche per quelle famiglie che amano stare, soprattutto, all’aperto. Inoltre, si tratta di un cane molto, ma molto fedele.

Collie: un cane super protettivo

Tra i cani più tranquilli da appartamento, c’è il Collie. Avete presente Lassie? Ecco, allora vi siete già fatte un’idea di come sia questo bel cagnone: dolce e prevedibile, si addestra con estrema facilità ed è molto protettivo; del resto, è una razza canina ideale per diventare cane da pastore. Si tratta, inoltre, di un cane super-intelligente, che ama tantissimo le coccole.

Piccolo Levriero Italiano

I cani sono tutti uguali, ovviamente, ma la selezione che ha compiuto l’uomo negli anni ha portato alla nascita di alcune razze che possono differenziarsi, in parte, da altre per diverse caratteristiche. Il Piccolo Levriero Italiano rientra nel gruppo dei cani silenziosi, nonostante la sua predisposizione all’agilità e all’attività: si tratta di un animale elegante, delicato e un pochino fragile e che non ama abbaiare. Accoglietelo nella vostra famiglia e non ve ne pentirete.

Whippet: un cane da salotto

Il Whippet – anche lui appartenente alla famiglia dei Levrieri – è un cane che adora vivere al cento per cento la propria famiglia: ama, quindi, accoccolarsi sul divano per ricevere carezze ed effusioni da parte dei suoi genitori umani. Nonostante sia un animale scattante e furtivo, nasconde un’indole piuttosto serafica e tranquilla. Saprà ripagarvi con infinito amore e affetto.

Bull Terrier, un perfetto cane da compagnia

Erroneamente considerato un cane aggressivo, il Bull Terrier rientra tra le razze di cani docili e nasce per essere un cane da compagnia: è fedele, affettuoso e protettivo con i bambini. Oltre ad essere molto vivace, ha un’elevata soglia di pazienza e di sopportazione, ma ricordate di educare i vostri bambini al rispetto verso gli altri esseri viventi.

Beagle: tante orecchie e tanto amore

Tra le razze più affettuose e di piccola taglia, c’è quella del Beagle: si tratta di un cane estremamente buono e affettuoso e, dunque, adatto alle famiglie. Questa razza di cane è nota anche per essere particolarmente testarda, ma nulla di insormontabile se ci sono l’amore e la pazienza necessari, proprio come fareste con un bambino. Che ne dite di accogliere un piccolo batuffolo di questi in casa? Come spiegheremo più avanti, sono molti i Beagle abbandonati e in cerca di casa.

Jack Russell: un concentrato di energia

Se non avete a disposizione un giardino o molto spazio nel vostro appartamento, allo stesso modo dei Beagle, il Jack Russell è un cane di taglia piccola tra le più affettuose in giro: si tratta, infatti, di cani adatti alle famiglie, buoni, affettuosi e coccoloni. Anche per quanto riguarda i Jack Russell esistono dei rescue, dato che gli abbandoni riguardano anche i cani di razza, oltre che i meticci. Non dimenticate mai che l’impegno che prendete con un cane è per la vita!

Cavalier King Charles Spaniel

Il Cavalier King Charles Spaniel è una razza particolarmente affettuosa e silenziosa: si tratta di un cane socievole, che ama trascorrere il proprio tempo con la famiglia e accoccolarsi sul divano insieme ai propri familiari. Non stupitevi se vi seguirà per tutta la casa! Adatto a chi ha un appartamento particolarmente piccolo e non ha un giardino a disposizione. Ovviamente, come tutti i cani, sono d’obbligo almeno tre passeggiate al giorno.

Bovaro del Bernese, un compagno di vita

Se amate i cani di taglia grande e lo spazio non rappresenta per voi un problema, che ne dite di adottare un bel Bovaro del Bernese? Si tratta di un esemplare da fatica tra carretti e bestiame, ma assolutamente serafico e pacifico. Il Bovaro del Bernese è un altro dei cani adatti alle famiglie ed è possibile, dunque, considerarlo come ottimo compagno di vita, anche se avete dei bambini.

I meticci dai canili

Non possono mancare dalla lista, forse, i più belli e sottovalutati: i meticci! Non sono una vera e propria razza, ma non hanno nulla in meno rispetto alle altre: ce ne sono moltissimi in cerca di una famiglia per la vita e li potrete trovare nei canili, nei rifugi e per le strade di tutta Italia. Aprite il vostro cuore e la vostra casa ad uno di loro e non ve ne pentirete, sicuramente. Infine, ricordate che l’amore non si compra, si adotta: anche per quanto riguarda i cani di razza, esistono dei rescue presso cui adottare, perché la vita non ha un prezzo!