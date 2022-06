Cous cous di verdure: 8 ricette facili e veloci

Foto Shutterstock | foodstck

Ecco 8 ricette facili e veloci per preparare un cous cous di verdure davvero delizioso. Con il cous cous, infatti, potete realizzare dei piatti davvero sfiziosi che sapranno accontentare tutti i gusti.

Il cous cous è un alimento tipico del Nord Africa e della Sicilia occidentale. Per chi non lo conoscesse, si tratta di piccoli granelli di semola cotti al vapore e tipicamente utilizzati per la preparazione di primi piatti o piatti unici.

Gli utilizzi del cous cous, tuttavia, non si fermano qui! Potete anche utilizzarlo per realizzare dei gustosi antipasti o dei secondi piatti etnici, per sapere come si prepara vi rimandiamo alle singole ricette contenute nella nostra raccolta. Inoltre, potete realizzare tantissime varianti aggiungendo al cous cous di verdure altri ingredienti come carne o pesce.

Cous cous freddo

Il cous cous freddo è una perfetta alternativa estiva alla pasta fredda e all’insalata di riso. La ricetta è davvero semplice e potete personalizzarla a seconda dei gusti aggiungendo o sostituendo qualche ingrediente. Questa tipica pietanza, nata tra il Nord Africa e la Sicilia orientale, può essere quindi proposta anche in questa deliziosa variante estiva.

Insalata di cous cous

Tra le ricette light, l’insalata di cous cous con pomodorini e cipollotti è un primo piatto buonissimo e leggero perfetto per il periodo estivo. Potete anche prepararlo in anticipo e portarlo in tavola al momento di servirlo. L’insalata di cous cous, personalizzabile a seconda dei gusti, rappresenta quindi una valida alternativa alle insalate di pasta o di riso.

Cous cous alle verdure

Il cous cous alle verdure è un piatto fresco e leggero ideale da consumare durante il periodo estivo. Potete gustarlo a casa oppure portarlo con voi in ufficio, al mare o ad un pic nic. Questa ricetta è molto semplice e prevede un condimento di sole verdure: zucchine, carote, pomodori, cipolle e melanzane. Anche in questo caso potete personalizzare la ricetta e scegliere le vostre verdure preferite.

Cous cous di verdure e agnello

Il cous cous di verdure e agnello è un piatto delizioso che fa parte della tradizione culinaria del Nord Africa. Ne esistono molte varianti, ma di solito il piatto viene preparato con verdure, carne e legumi. Gli ingredienti scelti sono però differenti a seconda che ci si trovi in Libia piuttosto che in Marocco o in Algeria.

Cous cous con verdure e tofu

Il cous cous con verdure e tofu è una deliziosa variante perfetta per il periodo estivo. Questo piatto unico o primo piatto vegetariano può essere proposto in numerose varianti. Scegliete le vostre verdure e divertitevi a scoprire tantissimi abbinamenti!

Cous cous con verdure grigliate

Il cous cous con verdure grigliate è un delizioso primo piatto ideale per il periodo estivo, ma che potete preparare tutto l’anno. La ricetta è molto semplice e soprattutto sana e leggera ed è quindi perfetta per mangiare bene senza appesantirsi troppo.

Cous cous alle spezie con verdure

Il cous cous alle spezie con verdure è una ricetta perfetta per chi vuole sperimentare e provare nuovi sapori. Questo delizioso primo piatto è indicato per chi ama i sapori forti e molto speziati, ma potete controllare questo aspetto del piatto dosando le spezie con attenzione.

Cous cous alla zucca

Il cous cous alla zucca è una deliziosa variante della ricetta classica. Questo primo piatto è ideale da preparare durante il periodo autunnale e invernale, ossia quando la zucca è di stagione.