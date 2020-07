Cosa succede se non ti strucchi? 9 cose da sapere

1 di 9

Foto Shutterstock | Ekaterina Jurkova

Sai cosa succede se non ti strucchi? Andare a letto truccate è un’abitudine pericolosa che, a lungo andare, può realmente compromettere lo stato di bellezza e salute della pelle del nostro viso. Gli effetti dei residui di make up su viso e occhi, infatti, possono provocare effetti estremamente dannosi: dal rischio di infezioni all’agevolare l’insorgere di rughe e segni d’espressione precoci. Scopriamo insieme cosa succede se non ci si strucca prima di andare a dormire.

Ciglia che si spezzano

Rimuovere ogni residuo di mascara dalle ciglia è importantissimo, specialmente prima di andare a letto. Eventuali grumi di prodotto appesantiscono le ciglia e le indeboliscono, fino a farle spezzare e irrimediabilmente cadere. Il nostro consiglio è di struccare gli occhi a parte servendosi di uno struccante occhi bifasico, oleoso e quindi in grado di detergere anche il make up più ostinato.