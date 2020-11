Black Friday: le offerte moda da non perdere

1 di 3

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Quali sono le offerte moda da non perdere in occasione del Black Friday? Come ogni anno arriva il Venerdì Nero dedicato agli sconti pre-natalizi. Da Zara a Levi’s, dai grandi siti di abbigliamento come Zalando e Asos ad Amazon, ecco una selezione dei migliori marchi che abbassano i prezzi dei loro prodotti proprio in occasione del venerdì nero, disponibili sia nei negozi che online!

Le migliori offerte su Zalando per il Black Friday

È finalmente giunto il tanto atteso giorno delle offerte anticipate su Zalando. Da felpe cropped firmate Vans al 50%, a jeans a zampa di Bershka a poco più di 20 Euro. Le offerte per il Black Friday su Zalando da non perdere sono numerose, come l’iconica gonna in jeans firmata Levi’s con oltre il 30% di sconto.