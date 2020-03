1 di 11

Foto Shutterstock | fizkes

La solitudine è uno stato d’animo che affligge un numero sempre crescente di persone, soprattutto in questo periodo. Tuttavia, sentirsi soli non vuol dire necessariamente essere soli: esistono tanti piccoli rimedi per la solitudine che si possono mettere in atto essere più vicini alle altre persone, così come per essere più sereni in compagnia di se stessi.

In un’epoca di iperconnessione sembra quasi un paradosso soffrire di solitudine, eppure spesso nella quotidianità vengono meno proprie le reali occasioni di incontro, di scambio o di condivisione. Ecco allora 10 rimedi efficaci per stare meglio.