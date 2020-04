1 di 11

Foto Shutterstock | New Africa

Caos da make up addicted? Ti suggeriamo 10 idee per organizzare i tuoi trucchi e sistemarli in modo originale, funzionale e, perchè no, glamour e di stile. Sono tanti gli spunti a cui poter attingere, tra organizer trasparenti in plexiglass, agevoli per individuare il prodotto giusto al momento giusto e in tempi brevi, cornici magnetiche a parete e, per le amanti delle idee creative, alzatine da cup-cake, vasetti da cucina e bicchieri! Scopri con noi 10 idee per riorganizzare la tua collezione make up.