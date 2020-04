1 di 11

Foto Shutterstock | Fascinadora

I lieviti sono un gruppo di funghi usati da secoli per la lievitazione del pane e la fermentazione delle bevande alcoliche. Tuttavia esistono dei disturbi della flora batterica intestinale che, pur non essendo invalidanti, causano dei veri e propri fastidi quando si assumono cibi o bevande lievitate. I lieviti sono prodotti naturali tuttavia oggi in cucina si usano molto le polveri lievitanti cioè dei lieviti artificiali che funzionano generando anidride carbonica nell’impasto. Esistono quindi delle alternative a questi prodotti artificiali. Scopriamo dieci valide alternative al lievito da usare sia negli impasti dolci che in quelli salati.