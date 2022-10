Arrosto di vitello con le patate

Oggi come secondo piatto vi proponiamo una ricetta saporita, il vitello arrosto con le patate. Scegliete un bel pezzo di carne di vitello tenera. Come vedrete non cuocerete le patate nello stesso recipiente della carne, perché hanno tempi di cottura diversi e per permettere alla carne di rilasciare i suoi umori che poi faranno da salsa per il suo condimento. Un piatto ricco e gustoso.

Ingredienti

Vitello 1,2 Kg

Vino bianco ½ bicchiere

Burro 60 gr

Olio 4 cucchiai

Salvia 4 foglie

Prezzemolo 1 ciuffo

Rosmarino 1 ciuffo

Brodo ½ l

Patate 200 gr

Sale q.b.

Pepe q.b.