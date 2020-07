La ricetta delle melanzane gratinate al forno è estremamente semplice da realizzare. Melanzane, olio d’oliva, parmigiano, spezie e pangrattato sono i pochi ingredienti per preparare questo gustoso contorno. Le melanzane gratinate al forno con parmigiano sono un ottimo accompagnamento per secondi piatti sia a base di carne che di pesce. Inoltre, la cottura al forno fa delle melanzane un piatto light, ideale per chi sta seguendo una dieta per dimagrire. Se non avete voglia di accendere il forno, potete cucinare le melanzane gratinate in padella antiaderente. Vi suggeriamo delle varianti sfiziose, dal contorno di patate alla ricetta delle melanzane gratinate alla calabrese!

Preparazione

Lavate per bene le melanzane e poi tagliatele a fette tonde spesse circa 1/2 cm. Non tagliate le melanzane troppo spesse altrimenti non cuoceranno bene e resteranno crude al centro. Preparate il trito aromatico che servirà ad insaporire le melanzane: con un coltello battete l'aglio ed il prezzemolo tritandoli finemente. In una ciotolina mescolate aglio e prezzemolo tritati con pangrattato, parmigiano ed origano secco. Potete anche riporre tutto in un mixer e tritare il tutto per qualche secondo. Ricoprite una teglia con della carta da forno e spennellate con dell'olio extravergine di oliva. Disponete le fette di melanzane sulla teglia, conditele con sale e pepe e poi con un cucchiaio ricoprite le melanzane con il trito aromatico precedentemente ottenuto. Completate con un filo di olio ed infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Quando mancheranno 5 minuti alla fine della cottura, impostate il forno sulla funzione grill. A cottura ultimata, servite le melanzane gratinate al forno ancora calde.

Le varianti più sfiziose

Melanzane gratinate al forno con pomodoro e mozzarella

Zucchine e melanzane al forno gratinate

Melanzane e patate gratinate

Involtini di melanzane al forno

Melanzane alla calabrese

Come conservare le melanzane gratinate

Con questo tipo di ortaggio è possibile sbizzarrirsi in cucina. Se siete alla ricerca di un piatto light, veloce e facile da servire come contorno o per arricchire un buffet, allora potreste provare a cucinare le melanzane gratinate direttamente in padella. In alternativa, provate a servirle con altri tipi di verdure oppure optate per la ricetta tipica della regione Calabria! Un altro contorno da provare sono gli involtini di melanzane. Scopriamo insieme le ricette con le melanzane gratinate!Vi suggeriamo di provare a cucinare anche le melanzane gratinate al forno con pomodoro e mozzarella, una versione più golosa delle melanzane gratinate. Tagliate i pomodorini in quattro, posizionateli sopra le fette di melanzane e completate con una fettina sottile di mozzarella. Otterrete come delle pizzette di melanzane sfiziose e saporite!Le verdure gratinate al forno sono uno dei piatti più buoni da proporre come contorno. Vi suggeriamo di arricchire le melanzane con altre verdure, come le zucchine. Entrambe di stagione, possono essere gustate anche fredde durante una cena estiva con amici e parenti. Seguite il procedimento qui sopra aggiungendo al piatto 2 zucchine grandi.Con la stessa ricetta che vi abbiamo proposto potete preparare un contorno ancora più sfizioso: aggiungete alle vostre melanzane delle patate tagliate a fette di circa 1 centimetro. Dopo aver posizionato entrambi gli ingredienti su una pirofila, completate con una spolverata di parmigiano, pangrattato, olio, sale e pepe!Un piatto squisito da servire come contorno o direttamente come secondo piatto, gli involtini di melanzane sono facili e veloci da preparare e piacciono davvero a tutti, grandi e bambini. La ricetta che vi proponiamo noi prevede l’utilizzo della scamorza e del prosciutto cotto, ma voi potete creare il ripieno in base ai vostri gusti. Il procedimento è molto semplice, ecco perché vi suggeriamo anche una versione più light!Vi consigliamo anche di provare la ricetta delle melanzane gratinate alla calabrese, golosissime barchette di melanzane ripiene di pomodoro e gratinate al forno. Seguite passo dopo passo la ricetta qui sopra aggiungendo, però, dell’aglio e della cipolla rossa tritati e 10 pomodorini. Otterrete un piatto saporito e facile da gustare anche freddo!Potete preparare in anticipo, riponendole in frigorifero ed infornandole giusto prima di servirle. Se dovessero avanzare, potete conservarle in frigorifero coperte di pellicola per un paio di giorni. Vi suggeriamo però di ripassarle al forno per 5 minuti prima di servirle, per recuperare l’effetto gratinato.