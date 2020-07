Oggi vi proponiamo una ricetta buonissima: la crostata di more. Un dolce delicato che si può servire per chiudere in bellezza un pasto senza appesantire troppo. Un dolce di frutta, infatti, è sicuramente più leggero e più genuino di altri. Se poi la frutta è fresca, tanto meglio. Preparate una golosa dose di crema pasticcera e il più è fatto. L’abbinamento delle more con la marmellata di lamponi è tutto da sperimentare, in alternativa potete comunque utilizzare la marmellata di more. Inoltre, dopo il procedimento di questa ricetta facile e veloce, potrete trovare la variante senza burro, con l’aggiunta di ricotta e la preparazione con il Bimby.

Preparazione

Preparate la pasta frolla. Tiratela con il matterello a disco e foderatevi una teglia rotonda imburrata facendo risalire un po' la pasta sul bordo. Bucherellate il fondo con la forchetta per evitarne il rigonfiamento. Preparate la crema pasticciera, lasciatela intiepidire continuando a mescolarla e versatela nella tortiera. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Intanto mettete da parte una quantità di more intere sufficienti a ricoprire e decorare la crostata e frullate le altre. Amalgamate al frullato la marmellata di lamponi diluendola, se occorre, con pochissima acqua tiepida. Il composto deve essere denso. Ritirate la crostata, lasciatela raffreddare, ricoprite la superficie col frullato. Sopra, guarnite con le more intere.

Crostata di more senza burro

Crostata di more e ricotta

Crostata di more con il Bimby

Se volete una crostata per colazione o per merenda ancora più leggera, evitate di aggiungere la crema pasticcera e farcite la base di frolla solo con marmellata di more e frutta fresca. Per arricchire il dolce potreste aggiungere anche i lamponi. La crostata di more light può essere preparata seguendo il procedimento della pasta frolla all’acqua : questo tipo di ricetta non prevede l’utilizzo del burro e delle uova!Uno degli abbinamenti più amati da grandi e bambini è la ricotta con le more: la crostata di more e ricotta ha un sapore delicato ma allo stesso tempo delizioso e particolare, motivo per cui è l’ideale da proporre ai propri ospiti dopo un pranzo domenicale. Non dovete fare altro che unire circa 300 grammi di ricotta vaccina a 50 grammi di zucchero e 1 cucchiaio di maizena. Mescolate, versate sulla base e coprire con marmellata e frutta fresca. Infornate a 180° per circa 30 minuti.Se avete poco tempo a disposizione e volete preparare un dolce facile alla frutta con l’aiuto del Bimby, non dovete fare altro che preparare la frolla con il robot da cucina. Quindi versate tutti gli ingredienti nel boccale e una volta pronta la frolla con il Bimby potete farcirla con la marmellata di more e lamponi o con della crema pasticcera e le more fresche!