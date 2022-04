Carbonara vegetariana di zucchine

Per un primo piatto sfizioso ma soprattutto vegetariano, potete preparare questa gustosa carbonara di zucchine, una delle migliori ricette con le zucchine, perfetta per l’estate, semplice e veloce da realizzare. Al tipico piatto romano andiamo a sostituire il guanciale con le verdure: zucchine e fiori di zucca. Otterrete un piatto leggero e delicato ma anche delizioso, da preparare con verdure fresche e di stagione. Una pasta gustosa per tutti i giorni. Come formato potete anche osare con una pasta corta.

Ingredienti

Pasta 350 gr

Uova 2

Zucchine 4

Fiori di zucca 5

Latte 3 cucchiai

Olio qb

Sale q.b.

Pepe q.b.