I calamari alla griglia sono una ricetta estiva e light , un piatto perfetto per tutta la famiglia. I calamari grigliati sono un secondo facilissimo e gustoso perfetto per la bella stagione, i tempi di cottura sono brevi e volendo potete anche servire i calamari freddi. Sono leggerissimi, hanno poche calorie e saziano molto, quindi sono perfetti per chi è a dieta. Seguite le istruzioni per pulirli e cucinarli e preparateli anche voi, vedrete che vi piaceranno. Ovviamente conviene usare i calamari freschi, ma in caso potete tranquillamente ripiegare su quelli surgelati. In più vi proponiamo le varianti degli spiedini di calamari e gamberi, dei calamari ripieni e una gustosa insalata di mare da preparare in men che non si dica!

Ingredienti

calamari 400 gr

aglio 2 spicchi

prezzemolo 1 ciuffo

olio qb

limone 2

sale qb

pepe qb