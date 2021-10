I biscotti a forma di cuore per San Valentino sono un grande classico della cucina, una ricetta semplice ma di sicuro effetto per stupire il nostro partner nella giornata più dolce dell’anno! Potete seguire la nostra ricetta e realizzare dei biscotti a forma di cuore al cioccolato, oppure omettere le dosi di cacao e cioccolato consigliate e propendere per cookies ancora più classici. Oltre al gusto davvero unico, questi biscotti di San Valentino sono friabili e golosi, grazie alla presenza della farina di cocco; non solo, li potrete personalizzare, scegliendo un cioccolato extra-fondente oppure un classico al latte, o ancora bianco. Serviteli a colazione oppure come dolce conclusione di una cena romantica; e se la ricetta vi stuzzica, non perdete le altre golose proposte di biscotti per San Valentino che abbiamo raccolto per voi. Ma ora torniamo alla ricetta dei biscotti a cuore per il 14 febbraio!

Ingredienti

Farina 00 350 grammi

Farina di cocco 50 grammi

Burro 100 grammi

Zucchero 100 grammi

Uova 3

Cacao 50 grammi

Cioccolato fondente 50 grammi

Lievito 1 cucchiaio

Latte 2 cucchiai