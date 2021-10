Biscotti facili e veloci per San Valentino: le 16 migliori ricette

1 di 13

sono un’idea golosa e allo stesso tempo semplice se volete festeggiare il giorno degli innamorati all’insegna della dolcezza. Abbiamo scelto: ce ne sono davvero per tutti i gusti, per i palati più delicati e per gli appassionati del cioccolato, per le pasticcere esperte e per quelle alle prime armi, ci sono i biscotti di San Valentino glassati e quelli di semplice pasta frolla per chi preferisce la leggerezza.

Tra tutti i dolcetti per San Valentino, i biscotti sono quelli più versatili perché potete servirli a colazione, a merenda, dopo la vostra cena romantica oppure perfino utilizzarli come regalo per il vostro innamorato: basterà infatti scegliere una bella scatola, da personalizzare e decorare, e usarla per incartare i biscotti di San Valentino che avete preparato. Inoltre, potete sbizzarrirvi con le decorazioni: glasse colorate, cuoricini e perfino romantiche scritte di zucchero vi aiuteranno a rendere il tutto incredibilmente romantico.

Ecco dunque le migliori 16 ricette per dei biscotti per San Valentino facili con cui festeggiare un 14 febbraio indimenticabile. E se non ne avete abbastanza, leggete il nostro approfondimento che raccoglie le ricette migliori di dolci per San Valentino. Ma ora torniamo ai biscotti!