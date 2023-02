Zerocalcare, cosa sappiamo della serie “Questo mondo non mi renderà cattivo”

Non poteva esserci momento migliore della settimana del Festival di Sanremo per spaccare sui social con un annuncio a sorpresa: Questo mondo non mi renderà cattivo è la nuova serie di Zerocalcare che fa capolino online con un teaser tutto da gustare!

Ecco cosa abbiamo scoperto sulle anticipazioni del titolo, attesissimo appuntamento con il genio del fumettista romano – al secolo Michele Rech – che si preannuncia ennesimo successo in un percorso di gloria che lo ha ha visto conquistare pubblico e critica con Strappare lungo i bordi, un debutto davvero coi fiocchi…

Cosa sappiamo di Questo mondo non mi renderà cattivo: tutte le anticipazioni

Foto Instagram | @netflixit

Le prime immagini ci fanno intuire che sì, anche stavolta Zerocalcare non ha sbagliato un colpo e la sua nuova miniserie Questo mondo non mi renderà cattivo si preannuncia un successo!

Il teaser, uscito proprio in concomitanza con Sanremo sui canali social del fumettista e di Netflix, ci fa pregustare qualche piccolo antipasto della storia che presto potremo goderci a tutto schermo.

Il video ha scosso i social e mandato in fibrillazione il pubblico che ora non vede l’ora di assaporare il titolo dalla A alla Z, ma cosa sappiamo esattamente?

Dalle anticipazioni finora emerse, è possibile tracciare un quadro complessivo della serie anzitutto parlando della sua struttura.

Scritta e diretta da Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo si sviluppa in 6 episodi della durata di 30 minuti ciascuno e il trailer è già un inno all’anticonformismo: la breve clip di presentazione ci fa fare un divertente tuffo nel cuore di una delle serie più attese del 2023 con un lancio a tema “Ariston” e…

… la scelta di pubblicare il teaser durante una delle pause pubblicitarie della terza serata del Festival di Sanremo ha colto tutti di sorpresa, con l’effetto di un piacevolissimo shock!

Cosa si vede nel trailer? Zero si reca alla sede Netflix ma, una volta varcata la soglia, si ritrova a sorpresa sul palco dell’Ariston con tanto di annuncio in pompa magna: “Canta Zerocalcare!“. L’autore indietreggia in preda al panico e la gag apre alle prime immagini della nuova serie…

“Non mi viene in mente una cosa più crudele che dire a un figlio degli anni 80 ‘ALLORA IL LANCIO LO FAMO DURANTE SANREMO’“, commenta Zero dopo il terrore iniziale di trovarsi davanti al microfono del Festival, e ormai siamo già in volo verso il divano pronti a divorare tutto quello che ci proporrà con la nuova serie!

La data di uscita della nuova serie di Zerocalcare (e chi rivedremo)

La data di uscita? Netflix ha frenato gli entusiasmi con un tiepido “Prossimamente“, e ovviamente l’acquolina in bocca è alle stelle, ma c’è grande speranza di vedere Questo mondo non mi renderà cattivo fuori entro l’autunno.

Il titolo scelto per la nuova fatica di Zerocalcare è una frase che lo stesso autore si ripete quasi come forma di autoconvincimento, quando tutto si fa duro e sarebbe più facile prendere strade sbagliate.

Ah, fermi tutti! Sappiamo anche qualcosa in più sul cuore della serie: ritroveremo qualche vecchio amico e sì, conferma Netflix, l’Armadillo avrà ancora la voce del grande Valerio Mastandrea…