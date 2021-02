Zara ha lanciato una collezione per cani super trendy

Il cane è il migliore amico dell’uomo. Coccolato, amato e, soprattutto, riempito di regali. Tra questi, non possono mancare anche gli accessori e i capi per fare lunghe passeggiate, soprattutto durante la stagione fredda. Zara pensa proprio ai nostri amici a quattro zampe e ha lanciato la sua pet collection.

La collezione, al momento disponibile sul loro sito, comprende tantissimi capi e accessori, dalle giacche trapuntate alle bandane e ai guinzagli.

Per la campagna pubblicitaria realizzata per lanciare la collezione dedicata ai nostri amici a quattro zampe, Zara ha scelto alcuni irresistibili cagnolini come: Minky, un simpatico bassato, Rosie, bellissimo cane dal pelo bianco e nero che va in skae, e Pam, ritratta mentre trascorre una comoda giornata a letto.

La pet collection di Zara: i capi e gli accessori più belli

La collezione proposta da Zara comprende, come detto, diversi accessori e capi di tendenza, che possono essere anche abbinati tra padrone e cane. Vediamo quali sono quelli più belli e di cui (quasi) sicuramente vi innamorerete.

Giacca trapuntata

Questa giacca trapuntata verde militare è perfetto per portare il vostro cane a spasso nelle giornate più fredde. Questo perché, oltre al collo alto con coulisse, è realizzato in materiale idrorepellente. Quindi, è perfetto anche quando piove.

In questo caso alla giacca trapuntata del vostro amico a quattro zampe potrete abbinare, come in foto, questo body verde con scollo quadrato e maniche lunghe della linea Join Life.

Foto Zara

Sciarpa tartan, per cani super fashion

Questa sciarpetta tartan sui toni del marrone e del grigio con bordi sfrangiati è perfetta, come la giacca trapuntata, per le giornate più fredde e per le lunghe passeggiate con il vostro cane.

Foto Zara

Cuccia trapuntata super comoda per il vostro cane

La parola d’ordine per i vostri cani deve essere sempre comodità. Per questo non potrete non innamorarvi di questo bellissimo maxi cuscino cuccia in misto cotone e lino, con maniglie in pelle e dettaglio delle toppe.

Foto Zara

Collare e guinzaglio in cuoio

Questo set è composto da collare e guinzaglio ed è realizzato in cuoio con chiusura a moschettone in metallo. Il collare è regolabile e arricchito da un disegno in rilievo. È perfetto, quindi, per i vostri cani di tutte le taglie.

Foto Zara

Collare con bandana

Impossibile resistere a questo collare in pelle con bandana a quadretti in gingham, disponibile in nero e sui toni del marrone. Un accessorio davvero super trendy per il vostro bff a quattro zampe.