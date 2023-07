Youtuber, ecco quanto guadagnano con un milione di abbonati: le cifre sono pazzesche

YouTube è la più grande piattaforma di social media per la condivisione di video al mondo, con oltre 2,5 miliardi di utenti. Quanto guadagnano i creator con un milione di abbonati?

Se stai cercando di fare soldi su YouTube, probabilmente ti sei imbattuto in alcuni video su quanto guadagnano i creatori di contenuti. Ma quanto si guadagna effettivamente per visualizzazioni e abbonamenti? In effetti, la risposta non è così scontata.

YouTube inizia a pagare i creatori quando il loro canale viene monetizzato. Nel terzo trimestre del 2022, ha generato oltre 7 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie. In media, le star della piattaforma guadagnano 60.943 dollari all’anno o 29 dollari all’ora per una settimana lavorativa di 40 ore. YouTube paga mensilmente i suoi creatori tramite deposito diretto o assegni.

Tuttavia, il reddito individuale varia in base alle prestazioni mensili del canale. Più video hai, maggiore è il potenziale di guadagno. Ci vogliono impegno e tempo per costruire un pubblico forte sulla piattaforma, ma una volta fatto, i soldi che puoi guadagnare sono impressionanti.

YouTube, come si guadagna sulla piattaforma

Per monetizzare i contenuti in questo modo, devi avere almeno 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazioni sul tuo canale. Devi inoltre soddisfare altri requisiti, ad esempio disporre di un account Google AdSense, non avere avvertimenti attivi relativi alle Norme della community e rispettare le regole sulla monetizzazione del canale.

Una volta diventato un partner di YouTube, puoi iniziare a guadagnare denaro attraverso gli annunci sui tuoi video. In genere si riceve circa il 55% delle entrate pubblicitarie generate dal loro canale. Sebbene fare soldi sulla piattaforma potrebbe non sembrare facile, è certamente possibile.

Il Programma partner di YouTube ha più di un milione di canali e funge da fonte di reddito passivo per i creator di tutto il mondo. I primi 10 creatori con i guadagni più alti hanno incassato collettivamente 300 milioni di dollari nel 2021, un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

MrBeast prende il comando con 54 milioni di dollari, seguito da Jake Paul con 45 milioni di dollari e Markiplier con 38 milioni di dollari. Se un creator ha almeno 1 milione di iscritti, può guadagnare uno stipendio medio annuo di 400.000 dollari. Possono anche guadagnare 2.000-3.000 dollari per un video che ottiene 1 milione di visualizzazioni.

Uno Youtuber medio in genere guadagna 18 dollari ogni 1.000 visualizzazioni, il che significa che può guadagnare 600-1.000 dollari a settimana per un pubblico di 100.000 abbonati. Le visualizzazioni degli annunci sono la principale fonte di entrate per i creatori, ma sono disponibili altri flussi, come sponsorizzazioni, vendite di merchandising e marketing di affiliazione.