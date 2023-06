Yoga, tutti i benefici che apporta sul corpo e sulla mente

Lo yoga: una disciplina che apporta così tanti benefici da conquistare il cuore della maggior parte delle persone. Ecco quali sono.

Sempre più persone si stanno avvicinando alla disciplina dello yoga, notando benefici e sentendosi meglio dopo ogni allenamento Questo nasce in India in periodi molto antichi e vede la sua origine nell’intenzione di equilibrare ogni parte del proprio essere, riuscendo così a mettere in connessione la mente con il corpo e al tempo stesso la nostra interiorità con ciò che si trova all’esterno. Non si tratta quindi solo di un’attività fisica, ma di qualcosa che influisce a livello più profondo.

Lo yoga è uno stile di vita che le persone possono adattare nella loro quotidianità, ottenendo diversi benefici, gli stessi che potevano raggiungere anche coloro che hanno vissuto in India in antichità, poiché questa è una disciplina universale e senza tempo. Tutti la possono praticare, non esistono dei limiti di età e tanto meno è necessario essere particolarmente snodati: i risultati e i miglioramenti verranno da sé con un allenamento costante.

Ecco perché praticare yoga fa bene sotto ogni punto di vista

Lo yoga non è solo eseguire alcune posizioni, ma è anche concentrarsi sulla respirazione, sulla postura e sulla connessione di ogni parte del corpo con l’altra, visto che tutto lavora in armonia e sintonia. Sotto questo aspetto si differenzia molto dalle attività di fitness, che invece tendono a focalizzarsi su una parte del corpo alla volta. Quando si parla di yoga inoltre è importante sapere che esistono diverse tipologie e approcci per quanto riguarda l’esecuzione dei movimenti.

In alcuni di essi le posizioni vanno mantenute in maniera statica per diversi secondi, mentre in altri si tratta più di un flusso costante di movimenti, come se fosse una danza. Ma quali sono i benefici della disciplina? Innanzitutto consente di migliorare la postura e il tono muscolare, apportando al tempo stesso una maggiore ossigenazione agli organi interni, e riesce a disintossicare anche i tessuti. Permette di migliorare nella respirazione e di controllarla in maniera consapevole, oltre che ad aumentare la flessibilità.

Inoltre interviene anche sulla circolazione sanguigna e sulla pressione arteriosa. Proseguendo, consente di ridurre la quantità di ormoni che causano stress, andando così a migliorare nettamente l’umore e diminuendo i rischi di cadere in depressione e di sviluppare problemi di ansia. Aiuta a migliorare l’autostima e le relazioni interpersonali, oltre che a permettere di controllare maggiormente la rabbia e di avere una qualità del sonno migliore.