Yoga, è questa la posizione che aiuta di più: i benefici che non immagini

Nello yoga c’è una posizione che aiuta di più e che porta maggiori benefici rispetto alle altre: ecco qual è e che cosa sapere.

Lo yoga è una delle discipline maggiormente consigliate e che, se fatto regolarmente, si traduce sia in benefici fisici che a livello mentale ed emotivo. In particolare, c’è una postura che fa meglio delle altre. Le virtù dello yoga sono numerose, tanto che ormai è risaputo come questa disciplina è uno sport completo i cui benefici per il corpo e la mente sono ormai consolidati. Tutti coloro che lo praticano migliorano la respirazione, hanno una maggiore flessibilità e sono più rilassati.

Una delle cose positive dello yoga è che è uno dei pochissimi sport in grado di adattarsi ai limiti di tutti, sia per ritmo che per condizioni fisiche. Questa particolarità permette quindi a questa disciplina di essere accessibile al maggior numero di persone a patto che ascoltino il proprio corpo per evitare il rischio di infortuni.

La posizione Yoga con maggiori benefici: ecco qual è

Tutte le posizioni dello yoga hanno importanti benefici fisici e mentali, ma ce n’è una che è consigliata più delle altre che può apportare un reale ed enorme contributo. Stiamo parlando della posizione mezzaluna, conosciuta anche con il nome Ardha Chandrasana. È una postura che dona parecchi miglioramenti alla persona che la mette in atto.

A livello fisico, la posizione mezzaluna aiuta ad allungare i fianchi, fornendo un notevole sollievo alla tensione accumulata in questa zona. Sottolineiamo anche che migliora la flessibilità delle spalle. Trattandosi di un allungamento laterale, allevia la rigidità della schiena allungando i muscoli, ma in generale possiamo dire che migliora tutta la postura.

La mezzaluna rafforza la gamba portante grazie all’attivazione dei muscoli. Può essere particolarmente utile nel ridurre il rischio di lesioni muscolari. Mantenendo tutto il peso su una gamba attiviamo i muscoli addominali per mantenere la stabilità, rafforzando così tutta la zona addominale. Inoltre, stimola il processo di digestione perché le posizioni yoga che includono torsioni stimolano gli organi interni.

A livello mentale ed emotivo, inoltre, la posizione provoca dei miglioramenti nell’equilibrio, così come dona una maggiore consapevolezza del corpo. La mezzaluna è ottima per ridurre lo stress e migliorare la concentrazione, ma anche per avere una maggiore stabilità emotiva e benessere. La pratica regolare di questa postura ci insegna l’importanza della pazienza nel processo di miglioramento personale. Inoltre, alimenta la compassione e l’accettazione di sé.