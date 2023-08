William e Kate, vacanze su un’isola da sogno: dove andranno i Principi del Galles

William e Kate hanno deciso di portare i loro tre bambini su un’isola da sogno, per passare le vacanze estive.

Alcuni ricorderanno di aver visto di recente una fotografia del principino George nel giorno del suo nono compleanno, che mostrava il giovane principe che rideva su una spiaggia. Mentre il suo ritratto ufficiale del nono compleanno, scattato dalla duchessa di Cambridge, può sembrare come se fosse stato scattato su un’isola caraibica, in realtà è avvenuto proprio nei pressi di questo paradiso, al largo della costa della Cornovaglia.

Una proprietà paradisiaca

Si dice che il principe William si sia divertito a visitare l’isola in gioventù, avendo trascorso le vacanze lì a sei anni nel 1989 con sua madre, suo padre e suo fratello minore, Harry. Con la moglie, già in precedenza aveva fatto visita. Sull’isola remota si trova Dolphin House, una delle mete preferite dai reali come destinazione per le vacanze.

La proprietà con sei camere da letto offre privacy ai reali quando rimangono poiché l’isola ospita solo 175 residenti. Le persone possono accedere all’isola solo tramite barca o aereo. È la parte più calda del Regno Unito, con una temperatura media di 12°C al minimo e un picco di circa 35°C durante l’estate. Circondata da acque turchesi e spiagge di sabbia bianca, l’isola è larga poco più di un chilometro e vanta vari fiori tropicali e palme, dal momento che raccoglie la brezza calda, tanto invidiata dal resto del Regno Unito.

Dove andranno in vacanza William e Kate

I Cambridge hanno deciso che Tresco, una volta di proprietà del principe Carlo, sarebbe stato il luogo perfetto per le loro vacanze estive di quest’anno. L’isola era una volta un ritrovo molto amato dalla principessa Diana.

La nuova proprietà dell’isola succede al grande trasferimento del Duca e della Duchessa di Cambridge a Windsor. La famiglia di cinque persone si è trasferita ad Adelaide Cottage, nella tenuta di Windsor lo scorso anno, una casa a soli dieci minuti a piedi dagli appartamenti privati ​​di Sua Maestà.

L’isola, che si trova a 28 chilometri dalla Cornovaglia nelle Isole Scilly, era originariamente di proprietà del re Carlo III. Ma poiché il principe William è ora l’erede al trono, in seguito alla triste scomparsa della regina Elisabetta II, la terra originariamente di proprietà di Carlo sarebbe stata passata a William. Siamo certi che rivedremo anche il cagnolino Orla, ad accompagnare i reali inglesi nel loro esclusivo nel divertimento estivo. Si tratta di un cocker spaniel a cui il piccolo George sembrerebbe molto affezionato.