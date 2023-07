Royal family, William e Kate hanno deciso: tutto interrotto

William e Kate avrebbero preso una decisione che è una novità importante per la storica Royal Family inglese: riguarda il primogenito George

La monarchia britannica è tra le più antiche e iconiche al mondo. La compianta Regina Elisabetta ha sbaragliato record su record nel suo lunghissimo e straordinario regno, lasciando il posto al figlio Carlo a cui, un giorno, succederà William. Quest’ultimo, assieme alla moglie Kate, avrebbe preso una decisione altrettanto “storica” per i membri della Royal Family inglese che riguarda il primogenito, George e il suo futuro.

Come sapranno i bene informati e gli appassionati, George, dopo suo padre William, è l’erede al trono designato per diritto di nascita. La famiglia del Principe e della Principessa di Galles è una delle più amate e seguite in tutto il mondo e l’educazione che stanno impartendo ai figli, compresi Charlotte e Louis, è spesso oggetto di curiosità e interesse. Cosa sarebbe stato stabilito, dunque, per il primogenito della coppia?

William e Kate, la decisione che riguarda George: novità per la Royal Family

Ebbene, a quanto pare i due desiderano prima di tutto la felicità dei figli, come ogni altro genitore. Non è una novità che cerchino di crescerli nel modo più “normale” possibile, titoli permettendo. I piccoli principi sono spesso presenti durante le cerimonie ufficiali e il mondo ha avuto modo di ammirare tanto il comportamento già regale di Charlotte, quanto quello vispo di Louis. Gli occhi, però, sono sempre puntati su George, primogenito e, un giorno, futuro Re.

Proprio per lui, pare, una tradizione insita alla Royal Family inglese da generazioni, secoli, potrebbe essere “infranta”. Di che si tratta? I futuri monarca inglesi e, in generale, i membri più in vista e “vicini” al sovrano, hanno da sempre preso parte al servizio militare.

Questo anche perché, oltre ad avvicinare i royal alla “vita reale”, bisogna considerare che il Re – o la Regina, come nel caso di Elisabetta – è il “Commander Chief” dell’apparato militare inglese. Da tradizione, dunque, i futuri monarca e diversi altri membri della famiglia reale hanno fatto il servizio militare.

Per George, però, le cose potrebbero essere diverse. Pare che William e Kate avrebbero deciso di lasciare, in futuro, che la scelta sia del principino. Sarà lui, dunque, a decidere se vorrà o meno prendervi parte. Una svolta che potrebbe sembrare cosa da poco, ma che, in realtà, è un cambiamento importante all’interno di una monarchia storica come quella della Gran Bretagna.