William e Kate, sapete cosa fanno quando devono aspettare in aeroporto? Per loro un servizio esclusivo

William e Kate avrebbero un rituale ben preciso prima di prendere un aereo: il servizio esclusivo, di cosa si tratta

I Principi del Galles sono diventati sempre più amati in questo ultimo periodo, soprattutto dopo l’Incoronazione ufficiale di Re Carlo III. La coppia si mostra spesso in pubblico, si rapporta ai sudditi e i loro gesti ricordano molto quelli che aveva la compianta Lady Diana. Questa scelta, al popolo britannico, piace molto ed è per questo che entrambi stanno ricevendo solo consensi positivi dal pubblico. Ad attirare l’attenzione sono anche i loro tre figli George, Charlotte e Louis che rappresentano alla perfezione la Famiglia Reale.

I due coniugi viaggiano inoltre molto spesso, per visitare luoghi lontani e per prendere parte ai vari eventi istituzionali a cui sono invitati. Oltre, ovviamente, quando c’è da andare in vacanza. E, pare, a loro è riservato un “servizio speciale” all’aeroporto.

Cosa fanno William e Kate in aeroporto? La suite da sogno

I futuri Re e Regina d’Inghilterra si recano molte volte fuori dal Regno Unito: dei viaggi, questi, che li portano anche dall’altra parte del mondo per rispettare i propri impegni istituzionali. I due si muovono spesso anche con i loro tre bambini, dato che hanno più volte dichiarato di tenere molto alla loro educazione e di non voler lasciarli troppo tempo da soli.

C’è stato però un dubbio che si è insinuato in molti sudditi: quando sono costretti ad attendere il volo, dove aspettano? Ebbene, sembra che si servano di loro un servizio molto speciale e, ovviamente, lussuosissimo.

Sembra infatti che all’aeroporto di Heathrow di Londra, William e Kate possano servirsi di una lussuosa suite in cui aspettare il proprio aero privato senza interferenze esterne. L’indiscrezione è stata pubblicata su Ok Magazine, che ha appunto rivelato che questa Windsor Suite è formata da otto salottini decorati con opere d’arte. C’è inoltre da dire che William e Kate avrebbero a loro disposizione, durante tutti i viaggi che compiono, ben 96 persone: tra questi ci sono un portiere in cilindro e frac e anche un maggiordomo privato.

Inoltre, durante l’attesa, la coppia può assaggiare i buonissimi cibi dello chef stellato Jason Atherton. Molti si sono infine chiesti quale sia il valore di questa suite, ed è stato svelato che la lussuosa stanza ammonta a una cifra pari a 3600 sterline a testa per due ore di utilizzo.