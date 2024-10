Toscana: 5 tenute vinicole da sogno per un weekend indimenticabile

Cerchi un weekend in Toscana all’insegna del relax e del buon vino? Abbiamo selezionato per te 5 tra le tenute vinicole da visitare assolutamente

La Toscana è una delle destinazioni più ambite al mondo per il turismo enogastronomico. Un connubio perfetto tra natura, cultura e sapori unici. Questa regione italiana è famosa per i suoi paesaggi caratterizzati da dolci colline, vigneti a perdita d’occhio, uliveti e borghi medievali ricchi di storia. Soggiornare in una delle tenute vinicole in Toscana offre la possibilità di immergersi completamente in questo mondo godendo non solo di vini eccezionali, ma anche di una cucina autentica e di paesaggi che sembrano usciti da una cartolina.

Le sue regioni vinicole come il Chianti, la Maremma e la Val d’Orcia, producono alcuni dei vini più prestigiosi e rinomati a livello internazionale, come il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano. Cosa c’è di meglio di un wine resort per una fuga romantica in Toscana, specialmente nella stagione autunnale o primaverile?

Toscana, 5 tra le più belle tenute vinicole

La Toscana offre alcune delle più belle tenute vinicole d’Italia, da resort di lusso immersi nella campagna a castelli romantici con viste mozzafiato. Ognuna di queste strutture regala un’esperienza indimenticabile all’insegna della cultura enogastronomica. Che siate amanti del vino, della buona cucina o semplicemente in cerca di quiete, una vacanza in uno di questi wine resort vi permetterà di scoprire la vera essenza di questa regione meravigliosa.

Tra spettacolari piscine a sfioro, antichi borghi ricchi di storia e la possibilità di degustare alcuni dei migliori vini prodotti in Toscana, il vostro soggiorno in una di queste tenute vinicole diventerà un viaggio fuori dal tempo. Se desiderate regalarvi un fine settimana all’insegna del relax, immersi nella natura incontaminata, ecco una selezione di 5 tra i migliori wine resort in Toscana ricordando che non si tratta di una classifica, ma semplicemente di un elenco.

1) L’Andana Resort, una delle più belle tenute vinicole in Toscana

Situato nel cuore della Maremma toscana, L’Andana Resort è un rifugio di lusso incastonato nel pittoresco paesaggio della Tenuta La Badiola, un tempo residenza estiva del Granduca Leopoldo II. Questo resort a cinque stelle, aperto da aprile a ottobre, offre una fuga rilassante tra vigneti e uliveti, con la possibilità di esplorare i vicini borghi di Siena, Lucca e la costa della Maremma.

Il fascino della tenuta vinicola, una delle più belle d’Italia, inizia ancor prima di varcare la soglia dell’hotel: un viale fiancheggiato da cipressi conduce a una villa che incanta per la sua architettura raffinata. Gli interni, curati da Ettore Mocchetti, fondatore e storico direttore di Architectural Digest Italy, combinano design sofisticato e un’atmosfera accogliente.

L’offerta culinaria è altrettanto prestigiosa, con il ristorante La Villa che serve piatti toscani tradizionali e La Trattoria dello chef stellato Enrico Bartolini, dove il cibo diventa una vera e propria esperienza sensoriale. La SPA firmata ESPA e la piscina immersa nel verde completano l’esperienza di un soggiorno all’insegna del lusso.

2) Castello Bonaria Wine & Spa Resort

Per chi cerca una fuga romantica e intima, il Castello Bonaria Wine & Spa Resort è una scelta ideale. Situato sulle colline della Costa degli Etruschi, a Campiglia Marittima, questo castello ottocentesco ristrutturato offre un’atmosfera esclusiva e rilassante, con viste mozzafiato sulla campagna toscana e sul mare Tirreno.

Oltre a camere eleganti e una piscina panoramica il Castello Bonaria offre un centro benessere dove gli ospiti possono rigenerarsi tra sauna, idromassaggio e trattamenti rilassanti. Il ristorante della struttura propone una cucina toscana moderna, con piatti che seguono la stagionalità e utilizzano prodotti locali. Da non perdere la degustazione dei vini di Monte Solaio, una cantina vicina al castello che regala un’esperienza enologica immersa nella natura, con vista sui vigneti e sul mare.

3) Capannelle Wine Resort

Nel cuore della regione del Chianti Classico, il Capannelle Wine Resort è una vera gemma per gli amanti del vino. Questa storica tenuta di 20 ettari, fondata negli anni ’70, produce vini pregiati distribuiti in tutto il mondo e offre un soggiorno immerso nella bellezza delle colline chiantigiane.

La struttura, che dispone di sole sette camere curate nei minimi dettagli, è perfetta per chi cerca un’esperienza esclusiva. Gli ospiti possono partecipare a degustazioni di vini in un ambiente autentico, con una cantina sotterranea all’avanguardia e una sala degustazione con una vista panoramica sulle colline. Il resort offre anche una piscina all’aperto e spazi comuni accoglienti, come il salotto con camino, ideale per serate rilassanti.

4) Tenute vinicole da sogno in Toscana: Borgo Tre Rose

Tra le più belle tenute vinicole in Toscana c’è il Borgo Tre Rose, un country hotel circondato dai vigneti della Val di Chiana che combina il fascino di un antico borgo medievale con tutti i comfort moderni. Situato vicino a Montepulciano, il borgo offre 38 camere e appartamenti arredati in stile toscano, con pavimenti in cotto e soffitti con travi a vista.

La posizione privilegiata permette di scoprire la zona circostante, famosa per il Vino Nobile di Montepulciano, il primo vino italiano a ottenere la denominazione DOCG. Durante il soggiorno gli ospiti possono seguire cooking class di cucina toscana, dove imparare anche come abbinare i vini al cibo, e poi rilassarsi a bordo piscina o esplorare le vicine città di Cortona, Pienza e Siena. Borgo Tre Rose è anche una location ideale per eventi e matrimoni, grazie alla sua atmosfera suggestiva e alla bellezza del paesaggio circostante.

5) Buonamico Wine Resort

Immerso nei vigneti di Montecarlo, il Buonamico Wine Resort a Montecarlo di Lucca è un luogo dove vino, benessere e comfort si fondono per creare un’esperienza unica. Il resort offre camere moderne dal design ricercato e una splendida vista sulle colline lucchesi, ideali per chi cerca una vacanza rilassante ma sofisticata.

Il centro benessere del resort è un vero gioiello, con idromassaggio, sauna finlandese e docce emozionali, il tutto circondato da vigneti. Il ristorante Syrah propone piatti della tradizione toscana rivisitati in chiave moderna, mentre la wine experience del Buonamico permette agli ospiti di esplorare il mondo del vino attraverso degustazioni guidate, in un contesto di straordinaria bellezza. Perfetto per una vacanza all’insegna del relax e della scoperta dei sapori.