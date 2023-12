Wanna Marchi come è diventata famosa? Il marito la tradiva e lei fu costretta a scendere in campo

Wanna Marchi, nel bene o nel male, è diventata una vera e propria icona. Ma sapete come è diventata famosa e cosa l’ha portata a puntare sul mondo delle televendite?

L’anno scorso è uscito un documentario che ha raccontato la storia della donna su Netflix. Andiamo a raccontare alcuni aspetti che nessuno sapeva e che il personaggio della tv ha raccontato per la prima volta.

Wanna Marchi, ecco come è diventata famosa

Attraverso il documentario di Wanna Marchi scopriamo qualche aspetto che non conoscevamo della donna. Sapete per esempio perché si è lanciata nel mondo delle televendite?

In un siparietto la donna inizia a parlare del suo ex marito Raimondo Nobile che sposò nel 1960 a soli 17 anni e con il quale mise al mondo Stefania, la figlia che per anni l’ha accompagnata proprio sul piccolo schermo.

Quando parla del suo ex Wanna inizia così: “Tradimenti? te ne potrei raccontare aiosa“. La tosse la ferma, ma la Marchi vuole continuare: “Sto maledetto anche da morto mi perseguita”.

E specifica anche il motivo che l’ha portata a lanciarsi nel mondo del lavoro: “Soldi a casa non ne ha portati mai, forse guadagnava poco, forse se li spendeva con donne. Forse forse che poi è così”.

Sottolinea: “Quindi ho voluto dimostrare che io ce l’avrei fatta nella vita, sarei diventata qualcuno soprattutto per dare da mangiare ai miei figli”.

Una storia quella della più nota televenditrice della storia della tv che dunque è anche attraversata da particolari che non tutti conoscono e che sono anche piuttosto particolari.

I guai giudiziari

Il 24 gennaio del 2002 è un giorno che Wanda Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, non potranno mai dimenticare. Le due vennero infatti arrestate con la società Asciè denunciata da ben 132 persone. La Guardia di Finanza parlò di un lucro di ben 63 miliardi di lire, per capirci 30 milioni di euro.

Il 3 aprile del 2006 le due donne furono condannate a due anni e sei mesi di reclusione per truffa aggravata. Ma è solo l’inizio perché da lì si muoveranno una serie di processi che portano all’ottobre del 2011 quando la Marchi ottenne il regime di semilibertà.

La loro storia è stata raccontata con grande attenzione dalla docuserie di Netflix, che ci ha permesso di scoprire anche dei lati di cui non tutti eravamo a conoscenza. E oggi? Le due protagoniste di questa storia hanno provato a ricominciare una nuova vita, senza però dimenticare quanto accaduto.