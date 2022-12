Wanda Nara ha un nuovo amore (e non piace proprio a tutti)

Nella storia on/off tra Wanda Nara e Mauro Icardi, tra gossip e critiche che fioccano come neve per il circo mediatico intorno alla separazione, settimane fa era spuntata l’ombra di un nuovo amore. Si diceva che Wanda Nara avesse iniziato una relazione con un altro, stufa dei presunti tradimenti del marito, ma pochi giorni fa li abbiamo rivisti insieme alle Maldive e tutto sembrava tornato rose e fiori. Le cose, però, non stanno così e ora in Argentina esplode uno scoop che cambia tutto!

Wanda Nara bacia un altro: chi è l’uomo che ha preso il posto di Mauro Icardi

Sono passati pochi giorni dalle foto che ritraevano Wanda Nara e Mauro Icardi alle Maldive, stretti in un abbraccio che sapeva di riconciliazione (dopo la rottura e l’audio choc di lei sul divorzio), ma ora un nuovo terremoto si abbatte sulle cronache di una soap infinita e spengono gli entusiasmi dei fan della coppia.

Pare che lei non abbia affatto perdonato il calciatore per l’affaire “China” Suarez e che adesso abbia preso una decisione definitiva: voltargli le spalle e vivere un nuovo amore al fianco di un altro.

Chi è lui? Si tratta del rapper argentino da milioni di folower L-Gante, con cui Wanda Nara sarebbe entrata in contatto tempo fa per collaborare sul set di un suo videoclip musicale.

Foto Instagram | @lgante_keloke – L-Gante e Wanda Nara

Una vera e propria passione sarebbe esplosa tra i due al punto che ora in Argentina non si parla d’altro: il bacio in macchina a Buenos Aires dopo la vittoria della Nazionale del loro Paese contro la Croazia che ha traghettato la squadra in finale!

A beccarli sul fatto sono stati i paparazzi di Socios del espectáculo, programma di intrattenimento argentino che assicura: “Questa è la prova della storia d’amore“.

Il bacio appassionato in macchina con L-Gante, dopo aver visto insieme la partita dell’Argentina a casa (tra cuori social e festeggiamenti impressi nelle rispettive Instagram Stories) documenterebbe una bollente intesa che ora infiamma le cronache rosa sudamericane, alla faccia di Mauro Icardi che forse credeva di averla riconquistata…

Online, però, le critiche dei follower fioccano come neve: c’è chi sostiene che sia tutta una farsa per questione di visibilità e chi, invece, che si tratti di una strategia di Wanda Nara per infiammare i nervi di Mauro Icardi. Ma non è tutto: sui social arrivano commenti al veleno di chi sottolinea come il comportamento della (ex?) coppia sia così incoerente da apparire finto: “15 giorni fa era con Mauro su un’isola, e ora?“.