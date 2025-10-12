Waffle fatti in casa? Ti svelo il trucco per farli perfetti in 5 minuti

Waffle perfetti in 5 minuti: ecco il trucco per farli a casa in un attimo, con ingredienti semplici e un risultato soffice e dorato. Fidati, sono irresistibili!

Dimmi la verità, quante volte hai sognato una colazione come nei film, con una torre di waffle caldi, dorati e pieni di sciroppo che cola piano piano? Ecco, oggi ti faccio vedere come realizzare quella delizia in casa, in soli 5 minuti! Fidati, non serve essere una pasticcera, bastano pochi ingredienti e il risultato ti farà innamorare al primo morso.

La cosa bella dei waffle fatti in casa è che non ti servono attrezzi strani ne impasti complicati. Li prepari con quello che hai già in dispensa e il profumo che si diffonde nella cucina è da favola. Hanno quella crosticina croccante fuori e un cuore morbidissimo dentro che si scioglie in bocca, beh certo, solo se conosci la ricetta originale. Sono certa che quelli che hai provato a fare fino ad oggi, non ti hanno soddisfatta come quelli che trovi nei migliori bar, pasticcerie o bakery americane vero? Tranquilla però, oggi li farai pure meglio e vuoi mettere la soddisfazione di portarli in tavola ancora caldi, con frutta fresca, miele o un filo di nutella? Non c’è cosa migliore!

Waffle: la ricetta perfetta per farli in casa meglio del bar!

Insomma credimi se ti dico che questa ricetta è un portento! Niente stress e non ti ritroverai con mille ciotole sporche ma solo il piacere di fare qualcosa di buono. Fidati che una volta che impari a farli così non vorrai farli in nessun altro modo. Quindi dai, allaccia il grembiule e scalda la piastra, che in meno di 10 minuti, hai un profumo da pasticceria in casa tua e dei waffle imbattibili. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per i Waffle

Per circa 15 waffle

6 uova

90 g di zucchero

300 g di burro

480 ml di latte intero

1 bustina di lievito per dolci in polvere

4 g di sale

450 g di farina 00

Come si preparano i Waffle