Waffle fatti in casa? Ti svelo il trucco per farli perfetti in 5 minuti

Waffle perfetti in 5 minuti: ecco il trucco per farli a casa senza stare ore in cucina e con quello che già hai a casa, irresistibili!
Dimmi la verità, quante volte hai sognato una colazione come nei film, con una torre di waffle caldi, dorati e pieni di sciroppo che cola piano piano? Ecco, oggi ti faccio vedere come realizzare quella delizia in casa, in soli 5 minuti! Fidati, non serve essere una pasticcera, bastano pochi ingredienti e il risultato ti farà innamorare al primo morso.
La cosa bella dei waffle fatti in casa è che non ti servono attrezzi strani ne impasti complicati. Li prepari con quello che hai già in dispensa e il profumo che si diffonde nella cucina è da favola. Hanno quella crosticina croccante fuori e un cuore morbidissimo dentro che si scioglie in bocca, beh certo, solo se conosci la ricetta originale. Sono certa che quelli che hai provato a fare fino ad oggi, non ti hanno soddisfatta come quelli che trovi nei migliori bar, pasticcerie o bakery americane vero? Tranquilla però, oggi li farai pure meglio e vuoi mettere la soddisfazione di portarli in tavola ancora caldi, con frutta fresca, miele o un filo di nutella? Non c’è cosa migliore!
Waffle: la ricetta perfetta per farli in casa meglio del bar!
Insomma credimi se ti dico che questa ricetta è un portento! Niente stress e non ti ritroverai con mille ciotole sporche ma solo il piacere di fare qualcosa di buono. Fidati che una volta che impari a farli così non vorrai farli in nessun altro modo. Quindi dai, allaccia il grembiule e scalda la piastra, che in meno di 10 minuti, hai un profumo da pasticceria in casa tua e dei waffle imbattibili. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti
Ingredienti per i Waffle
Per circa 15 waffle
- 6 uova
- 90 g di zucchero
- 300 g di burro
- 480 ml di latte intero
- 1 bustina di lievito per dolci in polvere
- 4 g di sale
- 450 g di farina 00
Come si preparano i Waffle
- Per prima cosa, separa i tuorli dagli albumi. Monta quindi gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale nel frattempo in un’altra ciotola, sbatti bene i tuorli con lo zucchero finché non diventano chiari e spumosi.
- Aggiungi poi il burro fuso (mi raccomando, non bollente) e successivamente unisci poco alla volta anche il latte, continuando a mescolare. Quando il composto è liscio e profumato, puoi incorporare la farina setacciata con il lievito per dolci. Gira con una frusta a mano, ma senza impazzire, basta ottenere un impasto cremoso e senza grumi.
- Infine unisci gli albumi montati con una spatola, piano piano, con movimenti dal basso verso l’alto e vedrai che l’impasto diventa leggerissimo, quasi una mousse. Fidati, è questo che farà la differenza tra un waffle buono e uno spettacolare!
- Scalda a questo punto la piastra per waffle e spennellala con un goccio di burro che servirà ad ottenere quella crosticina irresistibile. Versa un mestolo di impasto al centro, chiudi la piastra e cuoci per circa 3-4 minuti, finché non diventano dorati e profumati. Se non hai la piastra, puoi anche usare una padella antiaderente con fondo spesso, vengono un po’ diversi, ma sono sempre deliziosi!
- Quando sono pronti, appoggiali su un piatto e resisti alla tentazione di mangiarli subito, anche se, diciamolo, è praticamente impossibile. Servili caldi con quello che preferisci dalla classica colata di miele, del cioccolato fuso, frutta fresca, oppure anche del semplicissimo di zucchero a velo, perché ti garantisco che questi waffle sono talmente buoni che anche senza aggiungere altro sono perfetti. E se ami le colazioni golose e veloci come questa, prova anche i pancake allo yogurt, super soffici, profumati e pronti in un attimo. Buon appetito!