Niente zuccheri, solo morbidezza e bontà | questi si che sono pancake pazzeschi

Sai quando vuoi qualcosa di dolce, ma senza esagerare con lo zucchero? Ecco perché questi pancake alla banana sono la soluzione perfetta. Morbidi, profumati e naturalmente dolci grazie alle banane mature, sono il modo ideale per iniziare la giornata con il sorriso. Fidati, appena li assaggi, capisci che è davvero possibile combinare bontà e leggerezza!

La cosa bella? Preparare questi pancake alla banana è un gioco da ragazzi: pochi ingredienti tra cui banane mature schiacciate, latte cremoso, un tocco di burro e un po’ di farina e lievito. Si mescola tutto, si cuociono velocemente e il gioco è fatto eppure credimi, che il profumo invade la cucina mentre cuociono già ti viene voglia di fare colazione! Ogni morso è una nuvola soffice che si scioglie in bocca, senza bisogno di zucchero, nonostante tutto però, il gusto è davvero incredibile.

Pancake alla banana: buonissimi ma super leggeri!

Allaccia il grembiule quindi, scalda la padella e prepara gli ingredienti, fidati oggi prepariamo insieme questi pancake alla banana che ti faranno dimenticare i classici pancake zuccherati e troppo calorici senza rimpianti. Da oggi alla tua colazione e alla tua merenda darai una svolta golosa senza sensi di colpa. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per i Pancake alla banana

Per circa 16 pancake

375 g di farina 00

375 ml di latte

2 banane mature

75 g di burro

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si preparano i Pancake alla banana