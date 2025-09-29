Niente zuccheri, solo morbidezza e bontà | questi si che sono pancake pazzeschi

Pancake alla banana: questi si che sono pazzeschi, niente zuccheri ma solo tanta morbidezza e bontà da gustare senza rimorsi! Sai quando vuoi qualcosa di dolce, ma senza esagerare con lo zucchero? Ecco perché questi pancake alla banana sono la soluzione perfetta. Morbidi, profumati e naturalmente dolci grazie alle banane mature, sono il modo ideale per iniziare la giornata con il sorriso. Fidati, appena li assaggi, capisci che è davvero possibile combinare bontà e leggerezza! La cosa bella? Preparare questi pancake alla banana è un gioco da ragazzi: pochi ingredienti tra cui banane mature schiacciate, latte cremoso, un tocco di burro e un po' di farina e lievito. Si mescola tutto, si cuociono velocemente e il gioco è fatto eppure credimi, che il profumo invade la cucina mentre cuociono già ti viene voglia di fare colazione! Ogni morso è una nuvola soffice che si scioglie in bocca, senza bisogno di zucchero, nonostante tutto però, il gusto è davvero incredibile.

Pancake alla banana pourfemme.it

Pancake alla banana: questi si che sono pazzeschi, niente zuccheri ma solo tanta morbidezza e bontà da gustare senza rimorsi!

Sai quando vuoi qualcosa di dolce, ma senza esagerare con lo zucchero? Ecco perché questi pancake alla banana sono la soluzione perfetta. Morbidi, profumati e naturalmente dolci grazie alle banane mature, sono il modo ideale per iniziare la giornata con il sorriso. Fidati, appena li assaggi, capisci che è davvero possibile combinare bontà e leggerezza!

Pancake alla banana pourfemme.it
Pancake alla banana pourfemme.it

La cosa bella? Preparare questi pancake alla banana è un gioco da ragazzi: pochi ingredienti tra cui banane mature schiacciate, latte cremoso, un tocco di burro e un po’ di farina e lievito. Si mescola tutto, si cuociono velocemente e il gioco è fatto eppure credimi, che il profumo invade la cucina mentre cuociono già ti viene voglia di fare colazione! Ogni morso è una nuvola soffice che si scioglie in bocca, senza bisogno di zucchero, nonostante tutto però, il gusto è davvero incredibile.

Pancake alla banana: buonissimi ma super leggeri!

Allaccia il grembiule quindi, scalda la padella e prepara gli ingredienti, fidati oggi prepariamo insieme questi pancake alla banana che ti faranno dimenticare i classici pancake zuccherati e troppo calorici senza rimpianti. Da oggi alla tua colazione e alla tua merenda darai una svolta golosa senza sensi di colpa. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per i Pancake alla banana

Per circa 16 pancake

  • 375 g di farina 00
  • 375 ml di latte
  • 2 banane mature
  • 75 g di burro
  • 2 uova
  • 1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si preparano i Pancake alla banana

  1. Inizia schiacciando le banane in una ciotola fino ad ottenere una purea liscia. Se vuoi, lascia qualche piccolo pezzo per un tocco in più.
  2. In un’altra ciotola, sbatti le uova con il latte e il burro fuso tiepido, poi unisci la purea di banane e mescola bene. Setaccia poi la farina con il lievito direttamente nel composto liquido e mescola con una spatola fino ad ottenere un impasto omogeneo. Tranquilla, non serve sbattere troppo, l’obbiettivo e ottenere pancake soffici e leggeri.
  3. Scalda poi una padella antiaderente a fiamma media e versa un mestolo di impasto alla volta. Cuoci 2-3 minuti per lato, finché non vedrai le bollicine sulla superficie, dopodiché girali delicatamente e cuocili ancora un minuto circa.
  4. Impila i pancake alla banana su un piatto, magari con un po’ di miele, frutta fresca o yogurt e preparati a fare colazione con un sorriso gigante senza pensare alla prova bilancia. Se ami colazioni veloci, sane e golose come questa, prova anche questi muffin, piccoli, morbidi e pronti a conquistare tutti, parola mia. Buon appetito!
