Non chiamarli muffin | sono piccole nuvole allo yogurt

Muffin allo yogurt: non chiamarli solo muffin, fidati, queste soffici nuvole allo yogurt spiazzeranno tutti!

C’è una cosa che mette tutti d’accordo e sto parlando dei muffin allo yogurt belli caldi e morbidi, appena sfornati. Hanno quel gusto semplice ma speciale, che rende le merende favolose e le colazioni felici. In più sono così veloci da fare, che è una di quelle ricette perfette per le improvvisate, quando ti viene voglia di qualcosa di buono.

La bellezza di questi muffin allo yogurt è che sembrano davvero piccole nuvole, fatti con pochissimi ingredienti, mescolati in un attimo e il risultato è sorprendente. Non servono passaggi complicati, non servono ingredienti strani e nemmeno che sporchi tutta la cucina. Con solo una ciotola e un frullino, mescoli insieme farina, zucchero, uova, yogurt, un tocco di limone e il gioco è fatto. Vedrai che il risultato saranno muffin così morbidi, leggeri e profumati che ti faranno impazzire.

Muffin allo yogurt: i più morbidi e golosi che abbia mai assaggiato!

Insomma, ecco perché devi provarli anche tu a farli, i muffin allo yogurt sono una ricetta furba, facile e velocissima, capace davvero di conquistare chiunque. Allaccia quindi il grembiule, accendi il forno e prepara insieme a me queste nuvole golose, vedrai che successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Muffin allo yogurt

Per circa 20 muffin

6 uova

330 g di yogurt greco

250 g di zucchero

190 g di burro

1 pizzico di sale

1 limone bio di cui la scorza grattugiata

450 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si preparano i Muffin allo yogurt