Non chiamarli muffin | sono piccole nuvole allo yogurt

Muffin allo yogurt: non chiamarli solo muffin, fidati, queste soffici nuvole allo yogurt spiazzeranno tutti!
C’è una cosa che mette tutti d’accordo e sto parlando dei muffin allo yogurt belli caldi e morbidi, appena sfornati. Hanno quel gusto semplice ma speciale, che rende le merende favolose e le colazioni felici. In più sono così veloci da fare, che è una di quelle ricette perfette per le improvvisate, quando ti viene voglia di qualcosa di buono.
La bellezza di questi muffin allo yogurt è che sembrano davvero piccole nuvole, fatti con pochissimi ingredienti, mescolati in un attimo e il risultato è sorprendente. Non servono passaggi complicati, non servono ingredienti strani e nemmeno che sporchi tutta la cucina. Con solo una ciotola e un frullino, mescoli insieme farina, zucchero, uova, yogurt, un tocco di limone e il gioco è fatto. Vedrai che il risultato saranno muffin così morbidi, leggeri e profumati che ti faranno impazzire.
Muffin allo yogurt: i più morbidi e golosi che abbia mai assaggiato!
Insomma, ecco perché devi provarli anche tu a farli, i muffin allo yogurt sono una ricetta furba, facile e velocissima, capace davvero di conquistare chiunque. Allaccia quindi il grembiule, accendi il forno e prepara insieme a me queste nuvole golose, vedrai che successo. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i Muffin allo yogurt
Per circa 20 muffin
- 6 uova
- 330 g di yogurt greco
- 250 g di zucchero
- 190 g di burro
- 1 pizzico di sale
- 1 limone bio di cui la scorza grattugiata
- 450 g di farina 00
- 1 bustina di lievito per dolci in polvere
Come si preparano i Muffin allo yogurt
- Per prima cosa, fai sciogliere il burro piano, senza bruciarlo e tienilo da parte. Intanto prendi una ciotola grande e rompi dentro le uova, aggiungi lo zucchero e con un frullino sbatti bene finché non diventa un composto chiaro e spumoso.
- Ora unisci lo yogurt greco, il pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata. Mescola tutto e sentirai già il profumo fresco del limone che rende l’impasto speciale. A questo punto aggiungi il burro fuso, sempre mescolando e poi incorpora la farina setacciata con il lievito, versandola poco per volta per non fare grumi, ottenendo un risultato cremoso e denso.
- Prendi lo stampo da muffin e foderalo con i pirottini di carta. Versa l’impasto con un cucchiaio o con un mestolino fino a 3/4 della loro capacità e cuocili in forno a 180 gradi ventilato per circa 20 minuti. Già dopo 10 minuti sentirai un profumo pazzesco diffondersi per casa e per controllare la cottura, fai la prova stecchino come sempre, se esce asciutto, sono pronti.
- Tira quindi fuori dal forno i tuoi muffin allo yogurt e lasciali intiepidire, vedrai che una volta portati a tavola spariranno in un attimo, troppo buoni per non fare il bis. Se poi vuoi provare i muffin anche in un’altra versione gustosa, prova i muffin al cioccolato e ti garantisco che non farai che prepararli. Buon appetito!