Non chiamarli muffin | sono piccole nuvole allo yogurt

Muffin allo yogurt: non chiamarli solo muffin, fidati, queste soffici nuvole allo yogurt spiazzeranno tutti! C’è una cosa che mette tutti d’accordo e sto parlando dei muffin allo yogurt belli caldi e morbidi, appena sfornati. Hanno quel gusto semplice ma speciale, che rende le merende favolose e le colazioni felici. In più sono così veloci da fare, che è una di quelle ricette perfette per le improvvisate, quando ti viene voglia di qualcosa di buono. La bellezza di questi muffin allo yogurt è che sembrano davvero piccole nuvole, fatti con pochissimi ingredienti, mescolati in un attimo e il risultato è sorprendente. Non servono passaggi complicati, non servono ingredienti strani e nemmeno che sporchi tutta la cucina. Con solo una ciotola …

C’è una cosa che mette tutti d’accordo e sto parlando dei muffin allo yogurt belli caldi e morbidi, appena sfornati. Hanno quel gusto semplice ma speciale, che rende le merende favolose e le colazioni felici. In più sono così veloci da fare, che è una di quelle ricette perfette per le improvvisate, quando ti viene voglia di qualcosa di buono.

La bellezza di questi muffin allo yogurt è che sembrano davvero piccole nuvole, fatti con pochissimi ingredienti, mescolati in un attimo e il risultato è sorprendente. Non servono passaggi complicati, non servono ingredienti strani e nemmeno che sporchi tutta la cucina. Con solo una ciotola e un frullino, mescoli insieme farina, zucchero, uova, yogurt, un tocco di limone e il gioco è fatto. Vedrai che il risultato saranno muffin così morbidi, leggeri e profumati che ti faranno impazzire.

Muffin allo yogurt: i più morbidi e golosi che abbia mai assaggiato!

Insomma, ecco perché devi provarli anche tu a farli, i muffin allo yogurt sono una ricetta furba, facile e velocissima, capace davvero di conquistare chiunque. Allaccia quindi il grembiule, accendi il forno e prepara insieme a me queste nuvole golose, vedrai che successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Muffin allo yogurt

Per circa 20 muffin

  • 6 uova
  • 330 g di yogurt greco
  • 250 g di zucchero
  • 190 g di burro
  • 1 pizzico di sale
  • 1 limone bio di cui la scorza grattugiata
  • 450 g di farina 00
  • 1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si preparano i Muffin allo yogurt

  1. Per prima cosa, fai sciogliere il burro piano, senza bruciarlo e tienilo da parte. Intanto prendi una ciotola grande e rompi dentro le uova, aggiungi lo zucchero e con un frullino sbatti bene finché non diventa un composto chiaro e spumoso.
  2. Ora unisci lo yogurt greco, il pizzico di sale e la scorza di limone grattugiata. Mescola tutto e sentirai già il profumo fresco del limone che rende l’impasto speciale. A questo punto aggiungi il burro fuso, sempre mescolando e poi incorpora la farina setacciata con il lievito, versandola poco per volta per non fare grumi, ottenendo un risultato cremoso e denso.
  3. Prendi lo stampo da muffin e foderalo con i pirottini di carta. Versa l’impasto con un cucchiaio o con un mestolino fino a 3/4 della loro capacità e cuocili in forno a 180 gradi ventilato per circa 20 minuti. Già dopo 10 minuti sentirai un profumo pazzesco diffondersi per casa e per controllare la cottura, fai la prova stecchino come sempre, se esce asciutto, sono pronti.
  4. Tira quindi fuori dal forno i tuoi muffin allo yogurt e lasciali intiepidire, vedrai che una volta portati a tavola spariranno in un attimo, troppo buoni per non fare il bis. Se poi vuoi provare i muffin anche in un’altra versione gustosa, prova i muffin al cioccolato e ti garantisco che non farai che prepararli. Buon appetito!
