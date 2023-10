Vuoi snellire le tue gambe, ecco i 3 esercizi da fare prima di andare a letto

“Come snellire le gambe”? Questa è una delle domande più frequenti del genere femminile. Ecco i 3 esercizi facili e veloci da fare a letto.

Molte donne si chiedono se sia davvero possibile snellire le gambe. Ebbene, la risposta a questa domanda è assolutamente sì. Snellire questa parte del corpo è possibile anche senza andare in palestra. Infatti esistono esercizi mirati a rassodare la parte inferiore del nostro corpo che le donne possono comodamente svolgere nel proprio ambiente domestico o a letto.

Si tratta di un allenamento molto semplice, da fare sul letto o sul materassino, con il focus sulle gambe, anteriore, posteriore ed interno coscia. Bastano solo 3 minuti al giorno, e i primi risultati sono già visibili dopo le prime 3 settimane di allenamento costante.

3 esercizi mirati per snellire le gambe: bastano pochi minuti al giorno

La nota Fitness Coach Tracy Anderson ha svelato 3 esercizi efficaci per snellire le proprie gambe, in maniera semplice e veloce. In soli 3 minuti al giorno seguendo un allenamento costante quotidiano, le gambe saranno rimodellate. Bisogna ovviamente eseguire gli esercizi nel modo corretto, continuando a svolgerli anche quando s’iniziano ad avvertire le prime sensazioni di fastidio e difficoltà.

I 3 esercizi possono essere svolti prima di andare a dormire. Il primo esercizio è mirato a tonificare la parte frontale delle gambe Si parte dalla posizione sdraiata sulla schiena, con le braccia distese aderenti al corpo. Innanzitutto bisogna sollevare entrambe le gambe fino a che saranno verticali e perpendicolari al corpo, con le punte dei piedi che spingono verso l’alto. Abbassare lentamente la gamba destra fino a terra e poi tornare su. Abbassare poi la gamba sinistra fino a terra e poi riportarla in alto. Bisogna eseguire 10 ripetizioni a gamba.

Il secondo esercizio è mirato alla parte posteriore delle gambe. Partendo sempre dalla posizione sdraiata, si sollevano le gambe in alto come nell’esercizio precedente, ma con i piedi piegati, paralleli al pavimento. Flettere una gamba alla volta, cercando di raggiungere i glutei con i talloni per quanto possibile. Bisogna sempre eseguire 10 ripetizioni a gamba. Sempre per la parte posteriore, sollevare le gambe mantenendole leggermente piegate, poi stendere e sollevare i glutei. Ripetere l’oscillazione avanti e indietro per 10 volte.

Ultimo, ma non meno importante è l’esercizio per il proprio interno cosce. Si parte sempre da una posizione sdraiata. Sollevate le gambe ed incrociatele. Piegate le ginocchia e tornate su. Incrociate dall’altro lato e piegate di nuovo. Mantenete le gambe ben tese con le punte dei piedi in alto, come le ballerine. Ripetete 10 volte per ogni lato.

Come per gli altri esercizi che riguardano la cura del corpo, anche in questo caso quello che ci vuole è costanza ed equilibrio. Questo include dedicare una parte del vostro tempo completamente agli esercizi per snellire le gambe. Come accennato in precedenza, non c’è bisogno di andare in palestra: potete anche fermarvi per pochi minuti in casa e sfruttare questi consigli.