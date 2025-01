Come dare volume ai capelli fini: i trucchi infallibili e i segreti per un look voluminoso

Chi ha i capelli fini non è raro che provi un po’ di frustrazione, per cercare di ottenere una chioma voluminosa senza che ne sia compromessa la leggerezza. I capelli sottili, purtroppo, spesso sembrano poco corposi e piatti ma, fortunatamente, ci sono alcuni rimedi naturali che è possibile seguire per ottenere buoni risultati.

Scopriamo insieme come dare volume ai capelli fini e quali sono i trucchi infallibili e i segreti per un look voluminoso. Darete nuova vita ai vostri capelli e tanto movimento!

Come gonfiare i capelli sopra e dare volume ai capelli lisci e fini

Quando i capelli sono particolarmente sottili, l’acconciatura può apparire abbastanza piatta. Questo tipo di capelli dipende, ovviamente, dai geni. I capelli si appiattiscono facilmente, la coda risulta abbastanza piccola e, insomma, è il volume a mancare. Come detto, con qualche trucco e un’adeguata cura dei capelli, anche questi possono apparire voluminosi. Il primo consiglio è quello di cercare di non appesantire i capelli durante il lavaggio: da evitare sono, quindi, gli shampoo che contengono siliconi – come cyclomethicone, dimethicone o amodimethicone – e prediligere quelli volumizzanti, in grado di donare pienezza.

Allo stesso modo, cercate di ricorrere a prodotti per lo styling, dopo che avrete asciugato i capelli con un asciugamano in microfibra dopo il lavaggio. Pensiamo, ad esempio, a una schiuma fissante e volumizzante in grado di dare, per l’appunto, più volume: questa va applicata sui capelli ancora umidi. È possibile, poi, ricorrere a una spazzola rotonda che dia maggiore volume ai capelli. Come fare? Asciugate i capelli a testa in giù, agendo in direzione di crescita. Una volta fatto ciò, procedete asciugando ricorrendo a una spazzola rotonda in ceramica, avvolgendo ciocca per ciocca sulla spazzola e allontanando i capelli dalla testa mano a mano. Dopo il raffreddamento, non pettinate i capelli, ma scuoteteli.

Come dare volume alla radice dei capelli fini, corti o lunghi

Per dare volume alla radice dei capelli fini – che siano corti o lunghi – utilizzate un root lifter sui capelli bagnati, in modo da renderli più pieni alle radici, per l’appunto. Questo va applicato in modo uniforme con le dita. Sono molto utili anche i bigodini termici: più grandi sono e meglio è. Questi funzionano con il calore e possono restare sulla capigliatura per circa venti minuti. Per quanto riguarda la pettinatura, spostate la riga da un lato per aggiungere volume ai capelli.

È, poi, possibile ricorrere a un taglio per dare volume ai capelli fini. Come? Chiedete consiglio al vostro parrucchiere di fiducia, perché anche questo può fare la differenza. Generalmente, più sono sottili e più occorre tagliarli corti. Pensiamo, ad esempio, a un bel Blob voluminoso con frangia o con ciuffo, a un Long Bob o a un Pixie Cut. Siete pronte a dare una svolta ai vostri capelli?