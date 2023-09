Voglia di dolce ma in casa non hai il lievito? Come prepararlo ‘home-made’ in pochi minuti

Hai voglia di preparare un dolce, ma ti accorgi che ti manca il lievito? Niente paura, puoi preparare il lievito home-made in pochi minuti.

A volte capita di avere una voglia irresistibile di dolce, ma quando si controlla la dispensa ci si accorge che manca un ingrediente fondamentale: il lievito. La buona notizia è che puoi preparare il lievito in casa in modo semplice e veloce, usando pochi ingredienti comuni che probabilmente hai già a disposizione.

In questo articolo, ti spiegheremo come fare il lievito “home-made” per essere pronta ad infornare i tuoi dolci preferiti in un batter d’occhio.

Come preparare il lievito home-made

Per preparare il tuo lievito fatto in casa, avrai bisogno solo di due ingredienti di base: bicarbonato e un acido, che può essere succo di limone, aceto bianco o aceto di mele. Questi ingredienti sono facilmente reperibili e sono spesso presenti in ogni cucina. La quantità di bicarbonato e acido necessaria dipenderà dalla ricetta che vuoi preparare, ma un buon punto di partenza è utilizzare 6 gr di bicarbonato e 40 ml di succo di limone, aceto bianco o aceto di mele. Questa quantità è equivalente a una bustina di 16 grammi di lievito chimico.

Procedimento passo-passo

La preparazione del lievito fatto in casa è un processo semplice che richiede solo pochi minuti. Ecco come farlo:

Misura gli ingredienti

Inizia misurando con precisione 6 gr di bicarbonato e 40 ml di succo di limone , aceto bianco o aceto di mele. Assicurati di utilizzare un bicarbonato di sodio di alta qualità per ottenere i migliori risultati. Mescola il tutto

Versa il bicarbonato in una ciotola e aggiungi gradualmente il succo di limone o l’aceto, mescolando contemporaneamente. Noterai una reazione effervescente immediata , che è esattamente ciò che cerchiamo. Questa reazione rilascia anidride carbonica, che farà da agente lievitante nei tuoi dolci. Usa il tuo lievito fatto in casa

Una volta completata la reazione, il tuo lievito fatto in casa è pronto per essere utilizzato. Aggiungilo al tuo impasto come faresti con il lievito chimico commerciale e segui la ricetta per preparare i tuoi dolci preferiti.

Preparare il lievito in casa è un trucco utile da avere sempre a disposizione quando hai voglia di dolci e ti accorgi di non avere il lievito in casa. Con soli due ingredienti e pochi minuti di tempo, puoi ottenere il tuo lievito fatto in casa che farà lievitare perfettamente i tuoi dolci. Ricorda di bilanciare con attenzione la quantità di bicarbonato e acido per ottenere i migliori risultati e goditi i tuoi dolci appena sfornati senza dover correre in negozio per il lievito. Buona cottura!