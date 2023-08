Limone più utile dell’aceto nelle pulizie soprattutto se lo usi così: il rimedio straordinario

Il limone è un agrume amatissimo e molto utile, non solo in cucina: grazie a questo trucco, pulire un elettrodomestico diventa facilissimo

In cucina abbiamo a disposizione una serie infinita di ingredienti per rendere i nostri piatti deliziosi, profumati e irresistibili. Tra questi, gli agrumi sono i preferiti di molti, perché economici e aromatici, versatili e quindi perfetti per ogni tipo di ricetta. Pochi, però, sanno che possono rivelarsi portentosi anche quando si tratta di pulizie domestiche, soprattutto se si parla del limone, igienizzante e strepitoso contro il cattivo odore. Altro che aceto, se lo usiamo seguendo un trucco geniale e furbissimo pulire un elettrodomestico in particolare diventerà un gioco da ragazzi!

Di sicuro saremo tutti d’accordo sul fatto che fare le pulizie non è certo un divertimento. Eppure, soprattutto quando si tratta di quegli oggetti e strumenti che sono correlati al cibo e agli alimenti, l’igiene è fondamentale per evitare rischi alla salute. Ecco dove entra in gioco il limone.

Come usare il limone in modo furbissimo: pulire questo elettrodomestico sarà un gioco da ragazzi

In casa, di sicuro, tutti abbiamo, oggi, un microonde o un fornetto elettrico. Si tratta di elettrodomestici utilissimi che possono semplificare di molto la vita, poiché molto più rapidi ed efficienti del classico forno. E, ammettiamolo, a volte non ha senso utilizzare “quello grande” solo per dare una rapida scaldata a questo o quell’altro alimento. Ovviamente, anche fornetto e microonde hanno bisogno di essere puliti a fondo per rimuovere incrostazioni, unto e cattivo odore che potrebbero non solo diventare ricettacolo di batteri, ma anche intaccare il sapore e l’aroma dei nostri piatti.

Ecco, dunque, che per riuscirci senza fatica e soprattutto senza bisogno di detergenti, possiamo servirci di comune succo di limone. Come? Per prima cosa occorre spremere l’agrume e raccoglierne il succo in una ciotola che può essere messa nel forno a microonde o nel fornetto. La quantità di liquido dipenderà dalla grandezza dell’elettrodomestico. Uniamo dunque una parte uguale di acqua e andiamo a sistemare all’interno del fornetto o del microonde.

Avviamo alla massima potenza e lasciamo “cuocere” per qualche minuto. Quando buona parte del succo sarà evaporato (per il microonde basteranno un paio di minuti, per il fornetto qualcuno in più) potremo spegnere e staccare la spina. Tiriamo dunque fuori la ciotola senza scottarci e usiamo una spugnetta umida per strofinare gli interni e il fondo. Il vapore generato da acqua e succo di limone sgrasserà e assorbirà ogni odore. E il nostro elettrodomestico tornerà come nuovo in un lampo!