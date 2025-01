Vivere in città con uno stile di vita slow: è possibile?

Il ritmo della città sembra essere molto distante dalla filosofia slow living. Come è possibile vivere in città e avere uno stile di vita lento? Ecco cosa sapere.

Prendersi una pausa, respirare e iniziare a vivere più lentamente potrebbe portare dei benefici? A quanto pare la risposta potrebbe essere più che positiva. Vivere in una città con uno stile di vita slow è sempre più ricercato da chi ha necessità di staccare la spina dalla solita routine e desidera intraprendere nuove avventure.

Cos’è esattamente lo slow living, quindi lo stile di vita slow, e perché sta diventando sempre più popolare?

Stile di vita slow: cos’è e perché probabilmente potrebbe interessare anche te

Il tempo sembra scorrere alla velocità della luce, sono tante le persone che non riescono a fermarsi e continuano a correre a tutta velocità per raggiungere gli obiettivi.

Gli impegni sono sempre tanti, le giornate sono piene di “to do list” e incastrare gli appuntamenti è diventato sempre più pratico, così da riuscire a fare quante più cose possibili nell’arco di una giornata, ma correre ha davvero senso?

Lo stile di vita slow è una vera e propria filosofia di vita, l’obiettivo è rallentare il ritmo e collegarsi alla natura, ascoltarsi e dedicarsi quanto più possibile al proprio benessere fisico e psicologico.

Cosa significa vivere con uno stile di vita slow? La natura fa da sfondo, il tempo sembra rallentare e le giornate non sono per nulla stressanti e ricche di impegni. Anzi, chi segue questa filosofia di vita riuscirebbe a riappropriarsi del proprio tempo e imparare così a viverlo pienamente.

Tutto questo, però, sembra quasi impossibile da vivere in città, posto in cui il caos fa da padrone. Seguendo alcune dritte, però, potrai iniziare a seguire questo stile di vita a piccoli passi.

Innanzitutto integra nella tua routine quotidiana anche solo 10 minuti di meditazione al giorno, fare meditazione ti aiuterà a iniziare la giornata con l’umore giusto.

Coccolati con una sana colazione, dopodiché recati al lavoro con la bicicletta così da rimanere all’aperto ed evitare quei mezzi di trasporto pubblici affollatissimi.

Mentre vai al lavoro ascolta un podcast oppure un audio libro; non dimenticare di mettere a fuoco le priorità della giornata, così da fare un’ottima scrematura delle cose da dover fare.

Quando puoi, quindi nei giorni di riposo o nel tempo libero, vai lontano dalla città. Ti basterà andare al lago, in montagna o in qualsiasi altro posto che sia più calmo e tranquillo, così da poter ascoltare il silenzio e metterti in contatto con la natura.

Lo stile di vita slow ti permetterà di essere meno stressato e anche il caos della città ti sembrerà molto più leggero rispetto a come lo hai vissuto fino a poco prima. Ecco perché sarai tranquillamente in grado di adattare il tuo stile di vita lento al ritmo della città!