Vista affaticata, offuscata o sfuocata: ecco i 7 esercizi oculari da fare per i tuoi occhi

Ti danno fastidio gli occhi e hai la vista abbastanza affaticata? Grazie ad alcuni esercizi oculari potrai sentire meno fastidio.

Soprattutto quando si passano parecchie ore davanti al computer o si lavora in degli ambienti non sufficientemente illuminati, si rischia di provare fastidio agli occhi e di avere la vista anche un po’ offuscata.

Nel caso in cui ciò si verificasse come caso isolato o davvero poche volte, vi sono degli esercizi che si possono eseguire per far passare il fastidio e l’affaticamento e possono essere svolti semplicemente a casa stando seduti su una sedia o sul divano. Nel caso invece in cui si soffrisse di continuo di queste problematiche, bisogna rivolgersi al proprio medico personale per indagare più a fondo sulla questione e trovare una risoluzione definitiva.

Ecco 7 esercizi da fare a casa se hai la vista affaticata

• Rilassare gli occhi: visto che il sistema è oculare è formato da muscoli, bisogna riuscire a farli distendere e per riuscirci basta coprirsi gli occhi con il palmo delle mani senza fare pressione e inspirare ed espirare lentamente per circa 5 minuti

• Stimolare la circolazione: in questo caso basterà chiudere e aprire le palpebre più volte per 5 o 6 secondi circa, con dei movimenti lenti e rilassati, per poi ripetere il tutto 8 volte

• Massaggiare i bulbi oculari: anche questi movimenti stimolano la circolazione e basta strofinare leggermente e con dei movimenti circolari i polpastrelli degli indici sulle palpebre chiuse senza fare alcuna pressione

• Ruotare gli occhi: soprattutto dopo aver fissato a lungo uno schermo, si possono aprire gli occhi alla massima delle proprie possibilità e poi farli ruotare in tutte le direzioni, dall’alto a destra, per poi guardare in basso e a sinistra e ripete

• Alternare lo sguardo: questi esercizi servono per adattare lo sguardo, concentrandosi prima su degli oggetti vicini e mettendoli a fuoco e poi su alcuni più lontani e ripetere per un paio di volte. Lo sguardo va mantenuto fisso fino a quando l’oggetto non sarà ben messo a fuoco, ovviamente in assenza di problemi di vista da lontano o da vicino

• Lubrificare gli occhi: questo esercizio permette di alleviare lo stress e per eseguirlo basta aprire chiudere gli occhi in maniera alternata per almeno 10 volte

• Eseguire il palming: in questo modo è possibile ridurre dolori e tensioni e basta appoggiare i gomiti su un tavolo e chiudere gli occhi coprendoli con il palmo della mano e rimanere in quella posizione per un paio di minuti, ricordandosi di respirare con lentezza e in maniera profonda