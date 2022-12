La casa di Babbo Natale esiste davvero. Si trova a Rovaniemi, in Finlandia, sopra al Circolo Polare Artico ed è possibile visitarla. Un posto magico, dove si può incontrare Babbo Natale in persona nella sua casetta di legno e consegnargli la lettera di Natale.

Un sogno che si avvera per tanti bambini, ma anche per tanti adulti che si possono ritrovare immersi nella magia del Natale a 360° andando direttamente nella casa di Babbo Natale la cui storia e origine hanno da sempre conquistato il mondo.

Ma non solo Babbo Natale, come in tutti i villaggi si possono visitare anche gli originali negozietti e i laboratori per i regali di Natale. Oltre a fare tantissime altre attività. Un viaggio vero e proprio in un luogo particolare, che regala storia e magia nello stesso momento.

Un luogo magico dove incontrare Babbo Natale

Il villaggio di Babbo Natale esiste veramente ed è possibile visitarlo – Foto Pinterest/ fly.com

Il Santa Claus Village si trova nel bel mezzo di aurore boreali, natura incontaminata e scenari a dir poco fiabeschi. Si trova precisamente a circa una decina di chilometri dal centro urbano di Rovaniemi dove ha sede il suo ufficio postale. È proprio lì che il più famoso vecchietto dalla lunga barba bianca smista la posta che riceve da tutto il mondo.

Durante il viaggio in Lapponia è tappa fondamentale andare a trovare Babbo Natale in persona, intento a timbrare a mano e spedire le lettere di Natale che giungono da tutto il mondo. Le lettere che vengono lasciate nella cassetta della posta rossa vengono spedite in tutto il mondo dagli elfi di Babbo Natale con tanto di francobollo dal regno di Santa Claus.

Inoltre, ci sono tantissime attività da fare: escursioni, avventure con gli husky, gite per conoscere la natura. Ma anche attività con gli elfi o laboratori ad hoc per grandi e piccini.