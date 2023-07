Villa Oleandra, la residenza da sogno sul Lago di Como di George Clooney si può affittare per gli eventi: quanto costa

George Clooney ha acquistato Villa Oleandra dalla famiglia Heinz, una dimora sul Lago di Como nel 2001, per 13,5 milioni di dollari.

Ciò ha attirato una notevole attenzione da parte dei media e dai fan, che spesso si aggiravano nei pressi di casa sua, nella speranza di catturare uno scorcio del vincitore dell’Oscar. I Paparazzi hanno sempre buone ragioni per stare all’erta, poiché molti sono gli amici vip che hanno visitato la villa: Brad Pitt, Angelina Jolie, Matt Damon e Leonardo Di Caprio, solo per citarne alcuni. Amal e George hanno anche accolto Meghan Markle e il principe Harry a casa loro, durante l’estate del 2018.

Villa Oleandra: la storia passa da qui

Gli agenti immobiliari hanno visto aumentare i valori delle proprietà nel corso degli anni. Il Lago di Como è anche una popolare location di Hollywood, un elenco che include il primo lungometraggio di Hitchcock, The Pleasure Garden, un film di James Bond, Casino Royale con Daniel Craig e Star Wars Episodio II.

Questo lago è noto per altre famose visite. Tale elenco include Napoleone Bonaparte, John F. Kennedy, Giuseppe Verdi che compose La Traviata e Leonardo Da Vinci, che usò i ruscelli e le cascate come sfondo per La Madonna delle Rocce.

George Clooney è da tempo il cittadino onorario più famoso del lago. Trascorre le sue vacanze a Villa Oleandra, dimora seicentesca nel caratteristico borgo di Laglio. Questa villa, con le sue venticinque stanze e un valore stimato in milioni (di euro), era precedentemente di proprietà di Teresa Heinz Kerry. Era la vedova del re del ketchup e dal 1995 è la moglie dell’ex segretario di Stato americano John Kerry.

Alti muri e telecamere a circuito chiuso proteggono la residenza di Clooney da sguardi indiscreti e flash. Il sindaco di Laglio, a tutela della privacy della star di Hollywood, ha anche emanato un’ordinanza che vieta di parcheggiare intorno alla villa o avvicinarsi alla proprietà in barca.

La novità di George Clooney

Secondo la leggenda, l’attore sarebbe rimasto bloccato sulla sua moto a pochi passi dai cancelli della villa, durante un giro delle Alpi nel 2002. Ad aiutarlo sarebbero stati i proprietari di Villa Oleandra, dalla quale Clooney fu colpito da un fulmine.

Così, deciso a non farsela scappare, Clooney decise di acquistarla. L’affare si è concluso per 10 milioni di euro, e da allora l’attore non si è mai pentito della decisione, anzi, ha investito in lavori per migliorarla ulteriormente. Numerose star e celebrità hanno visitato Villa Oleandra, tra cui la super top model Cindy Crawford e suo marito Rande Gerber, grandi amici di Clooney e anche la nostra Elisabetta Canalis, ai tempi della sua relazione con la star.

Nel frattempo, c’è una grossa novità: George Clooney starebbe pensando di affittare la villa per cerimonie e eventi. Il costo? 30.000 euro.