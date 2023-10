Vietata la vendita dei glitter: perché non sarà più possibile comprarli in tutta l’UE

Glitter, stop alla vendita di microplastiche da ottobre 2023: la vendita di brillantini sarà illegale in tutta l’Unione Europea.

A partire dal 15 ottobre 2023, un’imminente rivoluzione si prepara a sconvolgere l’industria della cosmesi e dei prodotti di consumo. La nuova direttiva dell’Unione Europea è pronta a bandire l’uso dei glitter, quei minuscoli frammenti di plastica lucenti, in vari prodotti, compresi biglietti di auguri e cosmetici.

Questa mossa radicale è parte di una più ampia strategia delineata nel Green Deal, un’iniziativa che mira a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti di consumo. L’obiettivo principale della direttiva è limitare la dispersione delle microplastiche, tra cui rientrano anche i glitter, del 30% entro il 2030.

Glitter, ogni anno in mare 8 milioni di tonnellate di brillantini

I glitter, composti principalmente da polimeri, alluminio e microsfere, sono stati ampiamente utilizzati nella cosmetica e in vari prodotti, tra cui detergenti e superfici artificiali. Tuttavia, la nuova normativa UE imporrà il divieto di vendita di microplastiche come queste, e di tutti gli oggetti a cui venivano appositamente aggiunte per motivi estetici. Secondo le stime della Commissione Europea, questa direttiva impedirà il rilascio nell’ambiente di circa mezzo milione di tonnellate di microplastiche.

Uno studio condotto da ricercatori brasiliani ha dimostrato che nelle acque marine ci sono già 8 milioni di tonnellate di brillantini e altre microplastiche simili. In Europa, ogni anno, vengono rilasciate circa 42mila tonnellate di microplastiche aggiunte ai prodotti, causando danni significativi agli ecosistemi.

Questa nuova normativa, sebbene intenzionata a proteggere l’ambiente, ha anche scatenato una corsa agli acquisti insolita in alcuni paesi. In Germania, ad esempio, molte celebrità della televisione hanno iniziato a fare scorta di glitter prima che diventino introvabili. Alcuni personaggi televisivi tedeschi hanno riferito di aver accumulato decine di confezioni di glitter, temendo che la nuova direttiva porterà via “le ultime scintille di glamour“.

Il divieto dei glitter segna un punto di svolta cruciale nella lotta contro l’inquinamento da microplastiche, incoraggiando l’industria e i consumatori a considerare alternative più sostenibili e ecologiche. Le aziende saranno spinte a innovare, sviluppando prodotti privi di microplastiche e adottando pratiche più eco-compatibili. Nel frattempo, i consumatori saranno chiamati a essere più consapevoli delle loro scelte di acquisto, cercando marchi e prodotti che seguono linee guida ecologiche.

Mentre salutiamo l’era dei glitter e ci prepariamo a un futuro senza questi brillantini plastici, possiamo essere fiduciosi che questo passaggio porterà a una maggiore responsabilità ambientale e a un mondo più pulito e sano per le generazioni future. Un piccolo sacrificio oggi può fare la differenza nella preservazione del nostro pianeta per le generazioni a venire. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per costruire un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.