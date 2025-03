La destinazione perfetta per un viaggio rilassante con bambini al seguito

Cerchi idee per un viaggio rilassante con i bambini? Ecco una meta nel Lazio da visitare anche in giornata!

Organizzare un weekend fuori casa ti permette di staccare la spina e, soprattutto, di vivere dei momenti felici insieme alla tua famiglia.

Con i bambini piccoli potresti metterti alla ricerca di una meta che possa andar bene anche per loro, ma quali sono i posti che si possono visitare in un fine settimana o anche solo in giornata? Per un viaggio rilassante con i bambini, questa è la meta che potrebbe interessarvi.

Se abiti nel Lazio, sicuramente sai che in provincia di Viterbo è possibile andare alla scoperta di tantissimi posti incredibili che attirano l’attenzione di grandi e bambini.

Viaggio rilassante con i bambini: dove andare nel Lazio

Se cerchi idee per una gita fuori porta con i bambini potresti prendere in considerazione questa meta facilmente raggiungibile da Roma.

Potresti organizzare un fine settimana non troppo lontano da casa in cui andare alla scoperta dei borghi e dei posti più belli ed emozionanti del posto.

Una meta da non perdere assolutamente è proprio Il Paese delle Fiabe Sant’Angelo di Roccalvecce, situato in provincia di Viterbo: è uno dei borghi più belli di Italia.

Rappresenta a tutti gli effetti un’attrazione da visitare, specialmente durante il giorno, così da poter ammirare il piccolo borgo in tutta la sua bellezza. Diventato luogo di interesse grazie alle assocazioni del posto, Roccalvecce è una meta da non perdere se vuoi fare un viaggio rilassante con i bambini.

Il borgo ha una struttura medievale, quando cammini per le stradine del paese ti sembra di respirare ovunque magia e romanticismo, caratteristiche tipiche delle fiabe.

Non è solo una meta per bambini, anche i genitori potranno rimanere affascinati dall’incredibile e meraviglioso Paese delle Fiabe. Un vero e proprio viaggio nel mondo della fantasia, troverai murales tematici che attireranno l’attenzione de più piccoli: da Il libro della giungla ad Alici nel Paese delle Meraviglie, da Hansel e Gretel a La spada nella roccia, sono davvero tanti i graffiti d’autore che potrai trovare disseminate tra le stradine del paese.

Non tutti lo sanno, ma le artiste coinvolte per la realizzazione di questo bellissimo progetto sono tutte donne. Un borgo diventato un vero e proprio museo a cielo aperto, chiunque può visitarlo e raggiungerlo facilmente con i propri mezzi.

Potrai parcheggiare la macchina con la tua famiglia direttamente nell’ampio parcheggio gratuito che trovi proprio all’ingresso del paese, dopodiché potrai iniziare a esplorare il borgo camminando e seguendo il percorso segnalato.

Potresti visitare il borgo proprio nei giorni di festa, quindi se non sai cosa fare a Pasquetta, organizza con la tua famiglia la gita fuori porta in provincia di Viterbo!