Viaggi on the Road ma rigorosamente di lusso: gli attori che amano viaggiare in camper

Tantissimi attori amano fare viaggi on the road ma a bordo di camper di lusso e veicoli speciali: ecco chi viaggia maggiormente in questo modo.

Non sono pochi coloro che amano fare viaggi on the road. In molti possiedono un camper o una roulotte e spesso la utilizzano per viaggiare in lungo e in largo. D’altronde, fare viaggi in questo modo offre una speciale idea di libertà e autonomia.

Anche alcuni attori molto famosi la pensano così e alcune star di Hollywood creano degli itinerari per fare dei veri e propri viaggi di lusso a bordo di camper moderni e ricchi di comfort. Chi viaggia in questo modo tra i volti famosi dello spettacolo? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Viaggi on the road di lusso: gli attori che adorano farli

In realtà, per molti avere un camper rappresenta un lusso. Non tutti possono permettersi un veicolo di questo genere ma per gli attori di Hollywood questa regola non vale. Anzi, alcuni hanno “esagerato” e si sono concessi dei camper enormi e con agi di vario genere.

Qualche esempio? Ebbene, Leonardo Di Caprio adora viaggiare in camper ed essere a contatto con la natura. Per questo ha deciso di acquistare una motorhome mansion, una villa su ruote, dalla lunghezza di 16 metri, con rivestimenti esterni in effetto oro, 5 televisori all’interno, mobili in legno di ciliegio, 2 caminetti una doccia dal valore di 25.000 dollari (!).

Il cantante Justin Bieber invece, tempo fa ha deciso di acquistare uno dei modelli di camper più costosi al mondo: si tratta del Marathon Coach, un veicolo dal valore di 2.5 milioni di dollari che ha pavimenti in marmo e porcellana oltre a elettrodomestici e sedili con sistemi di massaggio inclusi.

Anche la cantante Mariah Carey adora i camper enormi e il suo modello viene chiamato “skyscraper on wheels” letteralmente grattacielo su ruote. Il veicolo ha una pista da ballo al suo interno e un divano di circa 5 metri, insomma è il luogo perfetto per festeggiare mentre si è in viaggio.

Infine, l’attore Matthew McConaughey è molto affezionato al suo camper modello Airstream International CCD28 del 2004. L’attore infatti ha vissuto e ha viaggiato all’interno del camper prima di acquistare una casa ed è rimasto in questa condizione per ben quattro anni.

Il camper è estremamente accogliente, realmente una casa su ruote, e possiede anche una grande finestra sul “tetto” del letto: in questo modo è possibile ammirare le stelle di notte o godersi uno splendido panorama al risveglio.