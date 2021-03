Ieri sera, lunedì 1 marzo, si è concluso dopo 6 lunghi mesi il Grande Fratello Vip. A trionfare in questa edizione Tommaso Zorzi, amatissimo fin dalla prima puntata dal pubblico a casa. L’influencer milanese, ieri sera, dopo una serie di scontri al televoto con Andrea Zelletta, Dayane Mello, Stefano Orlandi e Pierpaolo Pretelli in finale, si è portato a casa il montepremi di 100mila euro.

Ad incantare tutti, però, è stata Dayane Mello. La modella e showgirl, classe ’89, durante la finale di ieri ha incantato tutti indossando un abito rosa da vera principessa.

Per la serata finale, Dayane ha scelto un abito rosa cipria con scollo a V, gonna in tulle più corta davanti e più lunga dietro e nastro nero incrociato sul corpetto.

Un abito da favola, molto apprezzato anche dal pubblico a casa, che ancora si domanda il brand di questo capo favoloso. Purtroppo, al momento, non è ancora noto lo stilista che ha realizzato questo abito davvero stupendo.

Dayane Mello stilosissima anche in semifinale

Chi ha seguito, nel corso di questa edizione, il Grande Fratello, sa quanto Dayane Mello abbia sempre fatto parlare di sé, anche per i suoi outfit.

Per la semifinale, la showgirl ha infatti scelto un abito giallo pastello, tra i colori di tendenza del 2021, impreziosito da cristalli e piume. L’abito, in questo caso, è il brand di Gilda Ambrosio The Attico. Un marchio molto amato da Dayane Mello che, sempre al GF VIP, ha indossato un altro capo del brand, dove a farla da protagonisti erano le piume lilla e le paillettes multicolor.

A far parlare molto di sé, però, è stato l’abito arancio scuro con maxi spacco indossato nella puntata della dichiarazione d’amore e della nomination di Rosalinda. Il capo, realizzato in seta, ha impressionato moltissimo gli utenti del web, anche per il suo prezzo: 2190 euro.

Per la finale Dayane Mello ha scelto un abito da vera principessa delle fiabe, mostrandosi per una ultima sera ai milioni di telespettatori del Grande Fratello Vip super stilosa ed elegante, come si è sempre mostrata in tutti questi 5, lunghissimi, mesi dentro la casa “più spiata d’Italia”.