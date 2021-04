Belen Rodriguez è una regina indiscussa di bellezza e di stile. Anche durante i mesi della gravidanza Belen sfoggia dei look impeccabili che esaltano ed enfatizzano la bellezza delle sue nuove forme.

Proprio qualche giorno fa Belen ha incantato il web pubblicando la foto di un abitino premaman a pois su Instagram.

Belen e il vestito premaman a pois

Belen Rodriguez ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di scatti in bianco e nero che hanno fatto letteralmente impazzire tutti i suoi fan.

“Good vibes” ha scritto la modella argentina nella didascalia che accompagnava le foto. Negli scatti postati sul suo profilo vediamo Belen con indosso un mini abito premaman nero, con una fantasia a pois chiari, bianchi o color panna.

Belen ha abbinato a questo abitino premaman molto fasciante una giacca decorata con lunghe frange sulle maniche e degli stivali dal tacco decisamente comodo, che le arrivano poco sotto il ginocchio.

Un look da tutti i giorni, fresco, comodo e stiloso ma che comunque non passa inosservato e che accompagna perfettamente le nuove forme di Belen Rodriguez.

Il vestito a pois è un must have per le gravidanze

Belen Rodriguez però non è la sola ad aver scelto di sfoggiare un vestito a pois durante la propria gravidanza.

Anzi, al contrario, sembra proprio che gli abiti a pois (maxi, midi o mini, come preferite) siano un must have per le future mamme.

Kate Middleton

Anche Kate Middleton nel 2013 ha scelto di indossare un vestito a pois per un’uscita pubblica nei messi della gravidanza.

Foto Getty Images | Max Mumby/Indigo

Per l’occasione Kate Middleton ha indossato un vestito bianco, midi, a pois neri. Per completare il look, la duchessa di Cambridge ha optato per una giacca nera con scollo alla coreana e una pochette in tinta.

Sophie Ellis Bextor

I vestiti a pois piacciono davvero tanto alle mom to be. Anche Sophie Ellis Bextor infatti non ha potuto fare a meno di indossare un abito a pois durate la sua gravidanza.

Foto Getty Images | Dave M. Benett

La cantautrice britannica ha scelto un abitino nero e fasciante a pois bianchi che ha abbinato a un paio di décolleté color panna e a una cluth nera.

Lady Diana

Anche Lady Diana ha indossato più volte dei vestiti a pois durante il periodo della gravidanza.

Foto Getty Images | Anwar Hussein

Elegantissima e sempre super carismatica, Lady Diana preferiva i vestiti super colorati. In foto la vediamo indossare un abito color azzurro polvere, arricciato sui polsi e attorno al collo con mini pois color panna.

Leggi anche: I sandali perfetti per la primavera 2021 sono di Belen