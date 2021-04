Dua Lipa è una vera e propria "ragazza Versace"

Dua Lipa è una delle popstar più amate al mondo, e non solo per la sua musica. La cantante, infatti, ha stile da vendere ed è molto apprezzata anche dalle maison di moda. Andando più nello specifico, c’è un brand che l’apprezza particolarmente e ne cura il look da diverso tempo: Versace.

Abbiamo infatti visto Dua Lipa sfoggiare un bellissimo abito vedo non vedo ai Grammy Awards 2021. Ma non solo. Perché la cantante ha condiviso con i suoi follower su Instagram una foto che la ritrae nel suo appartamento con una vestaglia di seta nera con polsini in pelliccia sintetica e maxi logo Versace sul retro.

Il capo, decisamente lussuoso, rispecchia perfettamente lo stile di Dua Lipa che ormai, è chiaro a tutti, adora Versace. Il brand, infatti, riesce a creare dei look che abbracciano lo stile super glamour della cantante.

Dua Lipa, tra l’altro, è diventata una vera e propria “ragazza Versace”. Infatti, oltre ad essersi descritta proprio così sui suoi social, la cantante è anche apparsa nella campagna pubblicitaria dedicata alla borsa La Medusa del marchio.

Per ricreare lo stile di Dua Lipa, abbiamo selezionato per voi alcune tra le più belle vestaglie in seta proposte da brand low cost e non solo.

Intimissimi, vestaglia in seta nera

Questa bellissima vestaglia, o per meglio dire kimono, proposto da Intimissimi è realizzata in seta con maniche a 3/4. Inoltre, grazie al pratico laccetto interno, può essere chiusa in diversi modi, così da aderire bene al corpo ed essere super comode.

Foto Intimissimi | Kimono in Seta

H&M, vestaglia rosa

La vestaglia proposta da H&M è realizzata in fresco satin, con maniche a tre quarti e la particolarità dei dettagli in pizzo. Inoltre, è prodotta in poliestere parzialmente riciclato.

Foto H&M | Vestaglia satin e pizzo

Gilda & Pearl, vestaglia Mia

La vestaglia proposta da Gilda & Pearl, disponibile su Farfetch, ricorda molto i dettagli in pelliccia sintetica del modello Versace indossato da Dua Lipa. Questa, in particolare, è prodotta in 100% seta, in colore rosa, e presenta un’arricciatura frontale con focus sul punto vita e maniche lunghe.

Foto Farfetch | Gilda & Pearl Vestaglia Mia

Oysho, vestaglia in raso con ricami

Per sentirvi come Dua Lipa anche a casa, questa vestaglia è davvero perfetta. Questo modello, proposto da Oysho sempre in rosa pastello, è a maniche corte in raso con ricami sugli orli delle maniche e sul fondo.

Foto Oysho | Vestaglia in raso con ricami

Twinset, vestaglia in raso con pizzo a contrasto

Il modello proposto da Twinset è da vere principesse. Oltre al colore sgargiante, che salta subito all’occhio, questa vestaglia è realizzata in morbida viscosa con inserti in pizzo a contrasto sulle maniche e sui fianchi.