Vera Wang: gli abiti più belli della stilista adorata dalle star e quanto costano

A 75 anni (anche se li porta divinamente, ne dimostra una ventina in meno!) Vera Wang è più di una stilista: è una vera icona della moda. Il tempo passa, ma la sua capacità creativa sembra inesauribile, e le sue collezioni continuano a essere le preferite dalle celebrità sui red carpet ma anche delle donne che (proprio come come lei, come vedremo più avanti) desiderano esprimere carattere e personalità anche nel giorno del matrimonio.

Ogni sua creazione è pensata per valorizzare chi la indossa con quel particolarissimo stile che mescola il glamour senza tempo a un’eleganza contemporanea e innovativa. Ma come ha avuto inizio il “fenomeno Vera Wang”?

Vera Wang, la stilista che ha rivoluzionato la moda sposa

Nata a New York nel 1949 da genitori cinesi, Vera Wang si è ritrovata a entrare nel mondo del bridal wear quasi per caso. Ha iniziato la sua carriera lavorando come fashion editor per American Vogue. Nel 1987 è entrata a far parte di Ralph Lauren come stilista. Giunta ai quarant’anni, stava cercando un abito da sposa per le sue nozze ma, dopo aver esplorato ogni boutique di moda couture, non riusciva a trovare un vestito che rispecchiasse il suo stile. Così, frustrata e insoddisfatta, ha deciso di prendere la situazione in mano e disegnare da sé il proprio abito.

Fu il padre a convincerla a lanciarsi in questo settore e a creare una linea tutta sua. Così Vera Wang ha lasciato il marchio Lauren e ha aperto la sua boutique di abiti da sposa, trasformando radicalmente il concetto di abito per il matrimonio. Non più solo un vestito per il “giorno del sì”, ma un’opera d’arte in grado di raccontare la storia e la personalità della sposa che lo indossa. Poco dopo ha iniziato a disegnare modelli prêt-à-porter e couture, e con il suo brand ha presto catturato l’attenzione di Hollywood e di tutto il jet set. Nel giro di pochi anni è diventata la stilista preferita di celebrità come Alicia Keys, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Sharon Stone, Uma Thurman, Kim Kardashian, Zendaya, Selena Gomez solo per citarne alcune, perché la lista è davvero lunga.

Il segreto del successo di Vera Wang

Uno dei motivi per cui gli abiti di Vera Wang sono così amati è l’incredibile attenzione che la stilista mette in ogni dettaglio. Tessuti pregiati, tagli studiati per valorizzare la silhouette e finiture artigianali si uniscono in un equilibrio perfetto tra romanticismo e contemporaneità. Vera Wang sa come mettere in risalto la femminilità di una donna, e riesce a creare capi che sono allo stesso tempo opere d’arte e abiti incredibilmente confortevoli.

Una delle innovazioni più importanti introdotte da Wang nel mondo del bridal wear è la varietà di stili e colori. I suoi abiti, infatti, non si limitano ai tradizionali toni del bianco. Nelle sue collezioni si trovano abiti da sposa colorati nelle nuance champagne, rosa cipria, azzurri delicati, e persino nero, per chi cerca un’alternativa ancora più audace per il giorno del matrimonio.

Vera Wang vuole che ogni donna trovi l’abito perfetto per esprimere la propria personalità, e questa inclusività si estende anche alle taglie, con abiti disponibili dalla 36 alla 64. La sua recente collaborazione con il gruppo Pronovias ha reso ancora più accessibili le sue creazioni, con abiti della linea Vera Wang Bride che vanno dai 1.600 ai 4.000 euro. Prezzi decisamente più “democratici” rispetto agli abiti delle sue collezioni di alta moda.

Le celebrità di Hollywood che hanno indossato abiti della designer

La magia e il glamour delle creazioni di Vera Wang hanno rapito il cuore delle star di Hollywood. Nel 1999 una giovane Victoria Adams disse “sì” a David Beckham con un abito di raso color champagne firmato Vera Wang. Un look indimenticabile e sofisticato che divenne immediatamente iconico. Nel 2011 anche Kim Kardashian ha scelto Vera Wang per il suo matrimonio con Kris Humphries: un modello in stile classico ispirato al film “Bride Wars – La mia migliore nemica”.

Molte altre star poi hanno scelto le sue creazioni per eventi importanti. Zendaya, ad esempio, ha sfilato sul red carpet degli Emmy Awards 2019 in un sensuale abito Vera Wang caratterizzato da un micro bustier trasparente e una gonna fluida con spacco, perfetta sintesi tra seduzione e raffinatezza.

Alcuni degli abiti da sposa più belli delle serie TV sono proprio della designer: basti pensare all’indimenticabile abito di Blair Waldorf in “Gossip Girl” indossato per le sue nozze, o a quello di Charlotte York in “Sex and the City” che ha sfoggiato un’elegante creazione della Wang nel matrimonio con Trey.

Vera Wang: dai bridal look al prêt-à-porter (e non solo)

Oltre agli abiti da sposa, Vera Wang è ormai un brand che abbraccia diversi aspetti del lifestyle. Nel corso degli anni la designer ha ampliato la sua linea per includere calzature, occhiali, profumi e anche collezioni di abiti prêt-à-porter pensati per cocktail e occasioni speciali. E non si è fermata qui: dai gioielli agli articoli per la casa, come decorazioni in cristallo e argento, le creazioni della Wang hanno conquistato il mercato del lusso in modo trasversale.

Una delle caratteristiche principali che contraddistingue le sue linee è quell’estetica elegante, moderna e minimalista che rappresenta il marchio. Con un occhio sempre attento alle tendenze, Wang ha saputo interpretare e anticipare i desideri delle sue clienti, senza mai tradire la sua essenza e il suo stile distintivo.

La designer ha rivoluzionato il mondo bridal come nessun altro. Il suo percorso, iniziato con un desiderio personale, è diventato un fenomeno di stile globale che ha affascinato (e continua ad affascinare) più di una generazione. Perché Vera Wang non crea semplici vestiti. Crea emozioni, momenti e sogni che restano per sempre impressi nel cuore di chi li vive.