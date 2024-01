Vera Gemma e Guè Pequeno stanno insieme? Il gossip più piccante dell’anno!

Scoppia il gossip super piccante: Guè Pequeno e Vera Gemma hanno una storia? Scopriamo la verità!

Nessuno avrebbe mai pensato di associare questi due nomi del mondo dello spettacolo: Vera Gemma e Guè Pequeno.

Lei è una attrice figlia d’arte del grande regista Giuliano Gemma, lui è un rapper molto famoso ex volto dei Club Dogo.

Sia Guè che Vera sono due amanti del mondo dello spettacolo e non dicono mai di no ad una foto con qualche fan, ma sul lato relazioni amorose sono entrambi molto discreti.

Nelle ultime ore sta impazzando una nuova teoria: sembra che tra la Gemma ed il rapper ci sia della passione, che siano fidanzati?

Scopriamo tutta la verità!

“Intimità emotiva, intellettuale e…“: Vera Gemma e Guè Pequeno in una liason d’amore

La notizia che riguarda Vera Gemma e Guè Pequeno assieme sta impazzando sui social. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi.

Oggi, infatti, uscirà la notizia più approfondita che riguarda proprio questi due personaggi dello spettacolo.

Da quanto si legge sulla preview, Vera e Guè si starebbero frequentando già da quattro mesi. Secondo il settimanale, i due avrebbero trascorso momenti di “intimità emotiva, intellettuale e presubilmente carnale“.

Oggi spiega che la conoscenza tra i due sarebbe nata proprio tramite i social network. In un vecchio pezzo del rapper si sente questa strofa: “Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su Whatsapp“.

Si tratta di ‘Instalove‘ ma non è riconducibile a questa nuova storia d’amore, perché il brano è stato reso pubblico nel 2016.

Diciamo che Guè ci ha visto lungo.

Antonella Fiordelisi ha svelato tutta la verità su Antonino Spinalbese e Stefano De Martino, ma da parte dell’attrice e del rapper nessuna conferma è ancora arrivata. Se questo rumors fosse vero, Vera e Guè farebbero veramente impazzire il web, lei con il cappello da cowboy e lui con la bandana in testa.

Per la Gemma non sarebbe la prima volta. Già quando parteciptò all’Isola dei Famosi nel 2022 l’attrice era dolcemente accompagnata da un trapper e produttore musicale dal nome Jeda.

Ai tempi in pochi avevano dato filo a questa storia, credendola finta. Anche Ilary Blasi si divertiva nel prendere in giro il giovane ragazzo durante la diretta.

Dopo poco dalla fine del programma, Jeda e Vera si sono lasciati facendo venire ancora più dubbi al popolo del web.

Molti non apprezzavano la differenza di età (lei di 50 anni e lui di 22), mentre altri li trovavano troppo differenti a livello caratteriale: Vera molto estrosa ed esuberante e Jeda più timido e tranquillo.

Guè è in attesa che esca il suo nuovo album segnando il ritorno dei Club Dogo, ma forse è in attesa anche di uscire allo scoperto con la sua dolce metà, Vera Gemma.

Attendiamo l’uscita del settimanale Oggi per scoprire altri dettagli piccanti!