Vera Gemma e Guè Pequeno: Fabrizio Corona contro la coppia e la vippona tira fuori le unghie

Vera Gemma e Guè Pequeno, secondo quanto riportato da Oggi, sono una coppia. Fabrizio Corona non approva questo nuovo amore e la donna impazzisce sui social. L’affondo è esilarante

Il 2024 è iniziato con una clamorosa indiscrezione. Il settimanale Oggi ha rivelato che tra il rapper Guè Pequeno e l’attrice Vera Gemma è nata una forte passione amorosa.

Sembra che i due abbiano passato una notte focosa assieme, ma che poi il tutto si sia poi complicato. Da quanto riportato da Dagospia.it, il rapper sarebbe “fuggito” da Milano dopo l’uscita della notizia lasciando Vera da sola.

Ecco che adesso spunta Fabrizio Corona con le sue insinuazione. La Gemma non sente ragioni e lo affonda sui social. La risposta più bella di sempre!

Fabrizio Corona contro Vera Gemma e Guè Pequeno: ci pensa la vippona ad ammutolirlo

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Guè Pequeno e Vera Gemma stanno insieme. I due si sarebbero conosciuti sui social qualche mese fa e avrebbero già trascorso una notte insieme.

“Dopo un lungo corteggiamento online ad alta ‘temperatura’, il cantante e l’attrice hanno consumato la bruciante passione in quel di Milano” si legge sul settimanale.

A quanto pare, Guè e Vera avrebbere cenato a lume di candela al ristorante giapponese di lusso, Osaka, e poi si sarebbero spostati nel loft del rapper e avrebbero consumato la loro passione.

I problemi sono arrivati subito dopo quella notte, da quanto si legge su Dagospia.it. Sembra che Guè Pequeno sia fuggito a St. Moritz, in Svizzera, in compagnia del suo autista senza dire niente a Vera Gemma.

L’attrice non ha preso bene la scelta del rapper, infatti ha pubblicato uno scatto sexy sui social mettendo come canzone di sottofondo un brano di Marracash, storico amico-nemico di Guè.

Ad aggiungere legna sul fuoco, ci ha pensato il provocatorio Fabrizio Corona. L’uomo ha espresso la sua opinione sui social dopo aver letto la notizia bomba.

“Ma che si è fumato Pequeno per stare con Vera Gemma?” scrive il figlio del re dei paparazzi, Vittorio Corona.

Si sa che Fabrizio ama provocare e si diverte proprio a fare ciò. Sta sbagliando persona però…

Vera Gemma risponde e affonda Corona in poche semplici parole: “Ricordati che io sono una vera gnocca, ammesso che a te la gnocca ti piaccia“.

Non la tocca piano Vera. Durante la scorsa estate si è sentito parlare di un presunto flirt tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis ed è di questo che fa allusione l’attrice.

Vera Gemma affonda in un colpo solo il figlio del re dei paparazzi. Corona rimarrà in silenzio o risponderà ancora? Non ci resta che continuare a seguirli!