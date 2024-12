Cosa mettere nella valigia per l’ospedale in inverno: la lista perfetta per le mamme in dolce attesa

Se siete delle mamme in dolce attesa, non dimenticate di preparare la valigia per l’ospedale che dovrà essere completa.

L’arrivo di un bambino è un evento, senza alcun dubbio, indimenticabile ed emozionante. Il parto, però, richiede una certa preparazione. Una delle cose fondamentali a cui è necessario pensare è la valigia per l’ospedale. Si tratta di un compito non semplice come potrebbe sembrare, soprattutto quando la data del parto cade nel periodo invernale in cui fa particolarmente freddo.

Una mamma in dolce attesa, quindi, deve pensare al comfort, a ciò che serve e alla protezione dal freddo sia per se stessa che per il proprio neonato. Scopriamo insieme cosa mettere nella valigia per l’ospedale in inverno e qual è la lista perfetta per le mamme in dolce attesa.

Lista della valigia per l’ospedale per la mamma: esempio borsa per il parto

Occorre pensare a tre aspetti fondamentali: prima di tutto, ai vestiti, all’igiene e all’allattamento, sia per quanto riguarda la mamma che il neonato. Cosa portare in ospedale, quindi, al momento del parto? Nella lista della valigia per l’ospedale, non devono mancare, certamente, tutti i vestiti che occorrono, ma – prima di tutto – la carpetta con la documentazione e gli esami che sono stati eseguiti durante la gravidanza, così come la carta di identità e la tessera sanitaria.

Aggiungete, quindi, una camicia da notte per il parto, che sia leggera. Non dimenticate, inoltre, circa tre camicie da notte per i giorni che vengono dopo la nascita che siano, magari, aperti sul davanti per agevolare l’allattamento. Non dimenticate, quindi, un maglioncino leggero, una vestaglia, un paio di ciabatte comode, un accappatoio, asciugamani, deodorante, tre paia di calzini, slip post-parto monouso o in tessuto non tessuto e assorbenti specifici per il post-parto: questi, generalmente, sono più grandi e delicati. Naturalmente, andranno portati anche i vestiti da indossare il giorno della dimissione, il più comodi possibile.

Da portare anche – come detto – ciò che riguarda l’igiene, ovvero sapone intimo liquido, spazzolino da denti, dentifricio, crema idratante per il viso e per il corpo, shampoo, spazzola per capelli, detergente liquido, fazzoletti di carta e salviette monouso. Da non dimenticare, inoltre, anche dei reggiseni adatti e delle coppette assorbilatte. Per quanto riguarda la mamma, per concludere, portate con voi – ovviamente – del make-up per sentirvi belle e a posto, un elastico per legare i capelli, il caricabatterie dello smartphone e delle cuffiette, così come dei dolcetti da sgranocchiare e un sacchetto per la biancheria sporca.

Cosa portare in ospedale per il parto: come preparare la valigia o il borsone per il neonato

Infine, cosa portare in ospedale per il parto per quanto riguarda il neonato? Inserite nel borsone o nella valigia diversi cambi tra body, tutine, calzini e copertine, oltre agli asciugamani. Pensiamo, ad esempio, a tre tutine con maniche lunghe, tre tutine con maniche corte, sei body di cotone, sei paia di calzini di cotone, una copertina e due cappucci.

Ma quando prepararsi al parto? In linea generale, la valigia si prepara attorno al settimo mese di gravidanza per maggiore sicurezza. Ad ogni modo, per tutti i dubbi il consiglio resta quello di rivolgersi e chiedere il parere al proprio medico ginecologo, così da affrontare questo momento con tranquillità. Scoprite anche le cose da fare in gravidanza e i sintomi di una gravidanza.